Esperan hasta 7 mil personas en festejos del Día de la Virgen de Guadalupe en la Catedral de Mazatlán

De 6 mil a 7 mil personas son las que se esperan en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en Mazatlán por la celebración del 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en lo que ahora es la Ciudad de México.

“Empezamos hoy a las 11:00 de la noche con la Misa de Gallo, así se le denomina, después vienen Las Mañanitas, vamos a contar con la presencia de mariachi y con eso concluimos el día 11”, dijo el párroco y rector de la Catedral de Mazatlán, Padre Adán Pazos Sánchez.

“El 12 empezamos temprano con la misa a las 7:00 de la mañana y las misas se prolongan hasta las 8:00 de la noche, aquí en Catedral al término de la misa de las 8:00 (de la noche) vamos a hacer un pequeño lance de pirotecnia, pero hay misa a las 7:00, a las 8:00, a las 9:00, a las 11:00, a las 12:00, a la 1:00, a las 6:00, a las 7:00 y a las 8:00 de la noche”.

Agregó que como todos los años se espera una gran cantidad de gente mañana viernes 12 de diciembre en dicho recinto religioso, donde también va haber una kermés en el atrio, la cual tiene como intención ayudar un poco a los seguros sacerdotales.

Por la tarde hay una tradicional peregrinación, para la que se está citando a las personas a congregarse cerca de conocida farmacia ubicada entre las avenidas Miguel Alemán y Carnaval, en el Fraccionamiento Playa Sur, para de ahí iniciar hacia la Virgen de la Puntilla donde el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras oficiará una misa.

Como se ha dado a conocer públicamente, fue entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 cuando la Virgen de Guadalupe se le apareció a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, en lo que ahora es la Ciudad de México, manifestándole su deseo de que en ese lugar se le construyera un templo, dejando su imagen impresa en su tilma el 12 de ese mes, por lo que es este día en el que se festeja a la Patrona de México y Emperatriz de América.

Por la celebración en la Catedral de Mazatlán, desde las 6:00 horas de este jueves elementos de la Policía de Tránsito Municipal ya cerraron a la circulación vehicular desde las calles General Ángel Flores y Benito Juárez y Aquiles Serdán y 21 de Marzo, para seguridad de las personas que asistan a estos festejos y porque en esas vialidades ya comenzaron a instalarse puestos de venta de antojitos.

El cierre a la circulación vehicular concluirá hasta cerca de las 24:00 horas de este viernes 12 de diciembre, dio a conocer la corporación vial.

“Yo le echo que cada misa caben 400, 500 gentes, tenemos ocho misas, por lo menos unas 6 mil, 7 mil personas (acudirán a la Catedral por esta celebración), yo cuento desde las 11:00 de la noche del jueves hasta las 9:00 de la noche del viernes, sin contar las horas en que la gente entra y sale, entra y sale, es un gentío y es una fe hermosa que le tiene la gente a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, nosotros podemos notarlo por sus ofrendas florales, hay mucha flor la que traen, hay mucha veladora”, reiteró.

Manifestó que en la Catedral se tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe en un lugar permanente y se pone otra en el altar provisional para esta celebración, por lo que se pide que la gente se distribuya en estas dos imágenes y dejen libre el pasillo central.

“Esto trasciende en el mundo, esto es algo internacional, el acontecimiento guadalupano nos ha distinguido como cristianos, pero también nos ha distinguido como mexicanos... yo digo que aquí en México es el acontecimiento más grande y más celebrado, la verdad, el acontecimiento de la Virgen de Guadalupe, pues en la Basílica se esperan 14 millones de personas, aquí nosotros esperamos bastante gente”, recalcó.

“Aquí en Mazatlán no es el único lugar Catedral donde se festeja, en todas las parroquias se festeja, pero por ser Catedral siempre recibe una cantidad enorme de gente y eso es lo que tenemos preparado, la verdad la Virgen de Guadalupe no ocupa mucha publicidad, ella solita se ha dado a conocer”.

Dio a conocer que al término de la misa de las 20:00 horas del viernes se tendrán de 3 a 4 minutos de fuegos pirotécnicos en la Catedral.