Esperan mañana frescas en Mazatlán por frente frío

Temperaturas de entre 19 a 22 grados se podrían presentar durante la madrugada en Mazatlán por el frente frío 11 al norte y noroeste del País, de acuerdo con el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

En un comunicado de prensa enviado por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal agregó que los modelos climatológicos prevén cielo despejado a medio nublado en los municipios del sur de Sinaloa, debido a la influencia de la corriente en chorro en chorro subtropical que se mantiene sobre el noroeste del Pacífico mexicano.

Agregó que en Mazatlán las temperaturas máximas oscilarán entre los 39 y 35 grados, mientras que las probabilidades de lluvias continúan bajas.

“Durante la tarde se espera el ingreso del frente frío 11 por el norte del país, lo que podría generar un descenso de las temperaturas alcanzando valores de entre 19 y 22 grados al amanecer”, añadió el funcionario municipal en el comunicado.

Llamó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones preventivas ante posibles cambios en las condiciones del clima.