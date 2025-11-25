Esperan más de 30 mil personas en Mazatlán, entre atletas y turistas, por el Gran Maratón Pacífico

MAZATLÁN._ Del 28 al 30 de noviembre se llevará a cabo el Gran Maratón Mazatlán Chevron, donde se espera la participación de más de 6 mil competidores nacionales e internacionales.

En rueda de prensa, donde se dieron a conocer los detalles de esta justa deportiva, Alfonso Reséndiz Memije, director de Industria de Reuniones de Sectur, en representación de la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, señaló que este evento es muy importante para Mazatlán por la proyección que recibe el puerto a nivel internacional.

“Desde la Secretaría de Turismo cuenten con todo nuestro apoyo y vamos a seguir dándole con todo al turismo deportivo que se tenga en Sinaloa”, resaltó, de acuerdo con un comunicado.

Este evento generará un promedio de mil 500 empleos directos para su organización, además de que tendrá un fuerte impacto en los medios locales, regionales y nacionales.

Se espera una asistencia total de 30 mil personas entre atletas, acompañantes y turistas, los cuales dejarán una derrama económica de más de 160 millones de pesos.

Paul Luke, director de Espectáculos Costa del Pacífico, afirmó por su parte que como cada año el reto es grande y que el objetivo es que los participantes se sientan contentos durante su estancia en el puerto.

“Con la responsabilidad que tenemos todos de que los participantes que vienen disfruten el puerto, se la pasen bien, es un evento importante para el puerto y para todo Sinaloa, tenemos que seguir promoviendo, apoyando y difundiendo, que los atletas se vayan muy contentos y regresen el próximo año”, apuntó.

El Gran Maratón Mazatlán Chevron es un evento atlético para toda la familia que está ubicado dentro de los mejores maratones de México.

A la rueda de prensa también asistieron Óscar Ernesto García, subdirector de Unidad de Vialidad; José Francisco Cruz Ramos, subdirector de Seguridad Pública; el capitán Eutimio Mateo Toledo, en representación del vicealmirante José Daniel Reséndiz, comandante de la Cuarta Región Naval; René Alí Zamudio, secretario de Desarrollo Económico de Mazatlán; Saúl Robles, comandante del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, entre otras personalidades.

La inauguración se realizará el viernes 29 a las 9:50 horas en la expo deportiva que estará ubicada a las afueras del Estadio Teodoro Mariscal y el sábado 30 se tendrá un Show de Luces, a las 21:00 horas, también en el inmueble beisbolero.

Las competencias de 5 y 10 kilómetros iniciarán el sábado 29 a las 16:00 horas, por la avenida Leonismo, frente al Estadio Teodoro Mariscal, mientras que las estelares, de 21 y 42 kilómetros, arrancarán el domingo 30 a las 5:00 horas en el mismo punto.