Esperan permiso de Semarnat para concluir remodelación de Glorieta del Corazón

MAZATLÁN._ Tras reconocer que se aplicó una multa al Ayuntamiento por iniciar los trabajos sin permiso, el director de Obras Públicas Municipales manifestó que se espera el permiso de la Semarnat para concluir con la obra de remodelación en la Glorieta del Corazón.

Luis Gerardo Núñez Gutiérrez agregó que en esa obra ya no se instalará un mirador de cristal.

”Falta el monumento y falta el sombrero, es todo y ya con eso concluimos porque no podemos destrozar una obra que ya está casi hecha, entonces ellos lo más probable es que a lo mejor la otra semana puedan darnos ya el resolutivo y poder terminar, que es muy mínimo, ya nada más es colocar el busto, el monumento y lo que es el sombrero”, continuó Núñez Gutiérrez.

”No, ese no va (el mirador de cristal en ese lugar del Paseo del Centenario), nosotros no vamos a hacer obras de ese tipo”.También reconoció que la delegación en Sinaloa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales les aplicó una multa mínima por haber iniciado la construcción del Monumento a José Alfredo Jiménez en dicha glorieta sin el permiso de esa dependencia, pero no precisó la cantidad, ya que todavía no se las dan.

”Ya acordamos que vamos a seguir trabajando de la mano, son muchos detalles, yo pienso que la obra debe de estar terminada adelante del 20 de noviembre ya, ya urge, sí porque la obra está en un 90 por ciento, relativamente falta lo que es el sombrero y cambiar el busto”, continuó.

Núñez Gutiérrez dijo confiar en que en una semana más se reanudará la obra en la Glorieta del Corazón, de hecho, para eso fue la reunión de este viernes con personal de la Semarnat comisionado a Sinaloa, pues se hablaron varios temas, entre ellos la rehabilitación de la Carpa Olivera dañada por el fuerte oleaje en esta temporada de ciclones tropicales.

”Es una carpa que ya estaba completamente restaurada, el problema fue el mal tiempo que le hizo, pero nosotros ya tenemos un mínimo para poder restaurarse porque contra las inclemencias del tiempo no podemos”, añadió.

”Lo que a la Carpa Olivera le afectó fue el tobogán, se rompió por el duro choque del mar, los baños: se metió hasta adentro (el agua del mar) y tumbó las puertas, tumbó algunos utensilios de baño, creo que dos tasas quebró, el mar fue fuerte, la marejada y todo eso se va restaurar, también las fuentes de las luces rompieron unas cuantas y estamos hablando que nos va costar más o menos como unos 420 mil pesos”.

Recordó que ahorita dicha carpa está cerrada al público desde agosto, desde que se presentaron las primeras marejadas.