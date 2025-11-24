$!Esperan pescaderías en Mazatlán que repunte la venta durante la temporada decembrina

A menos de una semana para que arranque el mes de diciembre, pescaderías de Mazatlán confían en que la temporada de fiestas y sus cenas navideñas puedan ayudarlos a levantar sus ventas, ya que la falta de turismo carretero debido a la inseguridad, ha golpeado muy fuerte su economía. Rosario Robles, locataria del Mercado Pino Suárez, en el Centro, menciona que ante la falta de visitantes de Durango y Torreón, quienes eran los que más buscaban el producto pesquero, los comercios se han quedado muy solos. Algo que sin duda es causado por la violencia en el Estado.

“Ahorita mira como está el mercado, está muy solo, está demasiado tranquilo, así que esperemos que entrando diciembre nos cambie ya la suerte aquí para nosotros como comerciantes. Tenemos la esperanza y la ilusión de que así sea, que haya un repunte de ventas para todos”, dijo Rosario Robles. “La verdad que sí nos ha ido muy mal con el producto pesquero a todos los comerciantes de aquí del mercado, porque sigue estando muy baja la venta. Nosotros vendíamos mucho producto para las personas que venían de Durango, de Torreón, que bajaban y llevaban hieleras, pero ya ahorita tenemos meses que no vienen esos clientes”.

Sobre cuál sería el producto más buscado para la temporada decembrina, Rosario señala que los mazatlecos buscan mucho el camarón de gran tamaño para preparar sus platillos; sin embargo, últimamente se ha vendido mucho la curvina y el filete de lenguado por su bajo costo. “Mira, en ese mes se busca mucho el camarón de talla grande porque hacen relleno, empanizado, zarandeado, y es generalmente el tipo de producto que buscan ya para diciembre; pero ahorita lo que están buscando las personas es curvina, el filete de lenguado, que es el más económico y la curvina”. Indicó que actualmente tiene el lenguado en 170 pesos, al igual que la curvina grande que está en 180. En tanto, la lonja de pargo sale en 230 pesos, mientras que el robalo sí es de los productos que tienen un mayor precio dentro de las pescaderías del mercado.