$!Esperan ver a AMLO para plantearle caso ejidal y ayuda para hombre preso

“Anteriormente nos metieron a varios compañeros a la cárcel, golpearon gente mayor y mujeres, ahí tuvo que ver el Municipio, el Gobernador, y nos echaron fuera de ahí, nos quemaron las casitas que teníamos ahí, ya tenemos ganado el juicio desde diciembre de 2012 y no entregan esas tierras porque no hay quien ejecute esas sentencias”.

“Lo estamos esperando para entregarle una documentación, es una petición para que nos ayude con la resolución de unas sentencias que no se han ejecutado, somos comuneros de Chametla y ya las tenemos ganadas, pero no hay quien las ejecute”, expone.

Madre pide por su hijo preso

La señora Juana “N” espera al Mandatario nacional para pedir ayuda para su hijo, quien se encuentra hospitalizado y privado de su libertad en Hermosillo, Sonora.

“Yo vengo para ver lo de mi muchacho, él está privado de su libertad y está en el Cefereso de Hermosillo, lo operaron y no quedó bien, lo tienen en enfermería, pero está muy grave porque no lo atienden como se debe, hemos metido varias peticiones a Derechos Humanos allá en México, pero no se ve avance”.