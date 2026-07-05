$!Esperan ya aficionados en Zona Dorada y La Marina inicio del partido entre México contra Inglaterra, que se pospuso una hora

Decenas de comensales y personas esperan ya en la Zona Dorada y el área de La Marina el partido entre México contra Inglaterra, que se pospuso una hora por lluvias y tormenta eléctrica en la zona del Estadio Ciudad de México.

En las Letras de Mazatlán cerca de las 17:00 horas se encuentran decenas de turistas disfrutando la tarde en el malecón, a la orilla del mar, pero no se instaló ninguna pantalla para ver este partido de octavos de final programado originalmente para las 18:00 horas, tiempo del centro del país, 17”00 horas de Sinaloa.

Decenas de personas más transitan por el malecón y calles de la Zona Dorada vistiendo la camioneta verde de la selección nacional.