$!Esperan ya aficionados en Zona Dorada y La Marina inicio del partido entre México contra Inglaterra, que se pospuso una hora

Decenas de comensales y personas esperan ya en la Zona Dorada y el área de La Marina el partido entre México contra Inglaterra, que se pospuso una hora por lluvias y tormenta eléctrica en la zona del Estadio Ciudad de México.
En las Letras de Mazatlán cerca de las 17:00 horas se encuentran decenas de turistas disfrutando la tarde en el malecón, a la orilla del mar, pero no se instaló ninguna pantalla para ver este partido de octavos de final programado originalmente para las 18:00 horas, tiempo del centro del país, 17”00 horas de Sinaloa.
Decenas de personas más transitan por el malecón y calles de la Zona Dorada vistiendo la camioneta verde de la selección nacional.
En un restaurante ubicado entre las avenidas Camarón Sábalo y Lomas de Mazatlán ya se encuentra lleno, por lo que ya no acepta más comensales.
Restaurantes ubicados en la zona de La Marina también registran importante afluencia de comensales y aficionados en espera del inicio de este encuentro del Mundial de Futbol 2026, que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá, que se contempla inicie a las 18:00 horas, tiempo del Pacífico, si las condiciones climatológicas en la zona del estadio sede lo permiten.