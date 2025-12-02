Esperarán dictamen de incremento salarial en el País para revisar incrementos en Mazatlán, señala sindicato

Se esperará el dictamen de la Comisión de Incremento Salarial en el país para que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán negocie el aumento de salario para sus agremiados para el 2026, manifestó la secretaria general de dicha agrupación, Laura Elena Tirado Aguilar.

”Siempre para las negociaciones se espera que dictamine la Comisión de Incremento Salarial a nivel federal, que diga a dictamine cuál va ser el aumento a nivel regional, a nivel frontera y de ahí partimos la negociación, ellos están más o menos dictaminando entre el 13 y el día 15 o antes del 15 (de diciembre), si no me equivoco esta va ser más temprano lo que dictamine la Comisión de Salarios”, dijo Tirado Aguilar.

Añadió que además del salario, del que no quiso adelantar el porcentaje de incremento que se pedirá hasta conocer el dictamen de la Comisión citada, manifestó que en las negociaciones de este año también se pedirán bases, categorías, jubilaciones, reconocimientos de antigüedad y que mejore el servicio médico porque hay cirugías programadas y otras que están pendientes de programarse, por lo que se esperan avances.

”Depende de lo que dictamine la Comisión de Salarios, de ahí vamos a partir (para solicitar el aumento salarial) porque casi casi estamos tablas, dijeran los muchachos del campo, al salario de la región, entonces lo que dictamine la Comisión eso va ser aquí también, ya las demás categorías para eso van a ser las negociaciones (en este emplazamiento a huelga de este año)”, reiteró.

”Ahorita el salario de un trabajador sindicalizado es 279.17 el más bajo que es el peón y la conserje A, el más alto se encuentra en 900, 800 pesos, pero tienen que pasar muchos años y son como unos cinco, seis trabajadores (con ese salario), no son muchos y que realmente están haciendo esa actividad, duran muchos años para llegar a esa categoría los que corresponden en esa categoría”.

Recordó que el año pasado el incremento salarial fue de un 5 por ciento y de ahí dependiendo de la categoría.

Tirado Aguilar manifestó que en las negociaciones se va pedir mejoramiento en la atención médica porque este año se retrasaron mucho las cirugías porque aún no está funcionando el área de quirófanos en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez” y eso tiene mucho que ver, también por los contratos de los especialistas que no sabían si iban a hacer las cirugías si no iban a quedar contratados y eso retrasó, duraron mucho para firmarlos con la instancia correspondiente y la programación de las mismas.

”Todas son urgentes porque el que la padece es el que la necesita, pero una urgencia la urgencia se está dando para adelante, no se espera”, subrayó.

Expresó que en el área de quirófanos que fue remodelada se están atendiendo los detalles que la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios señaló para que entren en funcionamiento.

”Es lo que estamos nosotros ansiosos que sea ahí (donde se realicen las cirugías) porque sí es cierto nos dan el servicio afuera... pero cuando vas a surtir una receta el familiar corre, viene, trae porque tiene que surtir la receta y eso amerita gasto ya sea en moto, carro y aquel que no tiene pues camión, qué se yo, merma de alguna manera y les agradezco que se haya hecho el convenio en esas clínicas”, reiteró.

Tirado Aguilar expresó que las cirugías programadas que se tienen actualmente fluctúan en unas 40 porque a lo mejor ya se realizaron algunas, pero surgieron otras.