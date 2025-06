Está Ayuntamiento de Mazatlán en contacto con la CFE para prevenir apagones en temporada de lluvias

MAZATLÁN._ El Gobierno de Mazatlán está en estrecho contacto con personal de la Comisión Federal de Electricidad para prevenir apagones en temporada de lluvias con los que ya se han presentado en algunas zonas de la ciudad pese a que aún no llueve ni corren fuertes vientos, manifestaron la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“De hecho el día de ayer el Secretario del Ayuntamiento tuvo una reunión con integrantes de la CFE precisamente para estar en estrecho contacto con ellos y prevenir cualquier apagón ahora que viene la temporada de lluvias y cualquier situación que se requiera para que las personas tengan luz en las colonias”, dijo Palacios Domínguez.

Agregó que en los eventos que se realizan en diferentes colonias de la ciudad se aprovechan para recibir las peticiones de la ciudadanía y estarlas solventando y dándoles respuesta.

“Ya se tiene contacto con la CFE, con el superintendente, el día de ayer el licenciado Moisés Ríos tuvo una reunión con ellos ahí en Palacio de Gobierno y se le va estar dando seguimiento puntual para estar muy pendiente de todas las zonas tanto urbana como rural que se tenga el servicio de luz”, añadió la Presidenta Municipal.

Por su parte el Coordinador Municipal de Protección Civil expresó que se han recibido reportes de diversos sectores de la ciudad de apagones o fallas en el suministro de energía eléctrica y lo que le corresponde a la dependencia a su cargo es gestionar ante la CFE al momento para que se dé una pronta atención, pues la CFE tiene guardias y trabajan.

Nos consta que han estado trabajando porque anoche tuvimos también unos cables que se desprendieron en algunas colonias, inmediatamente acudió CFE a la reparación, obviamente también por el riesgo que representa que estos cables estén en la vía pública”, añadió Osuna Tirado.

“Hasta ahora no nos ha emitido ninguna situación de eso (de apagones por lluvias), no sé si son temas de mantenimiento o son temas de ellos mismos donde estén haciéndolo por alguna otra razón, pero hasta ahorita en sí el por qué se han estado dando estos apagones no tenemos, tenemos que checarlo con ellos directamente para ver la probable causa que está originando este apagón”.

Reiteró que cuando se presenta un apagón lo que le toca a Protección Civil es inmediatamente reportarlo para que se generen las condiciones y que inmediatamente se restablezca el servicio eléctrico porque es una necesidad bastante grande en estos tiempos con altas temperaturas y la gente la necesita para poder pasar la noche.

En entrevista por separado precisó que en los últimos días se han tenido reportes de apagones o suspensión del servicio de energía eléctrica en partes de las colonias Salvador Allende, Urías y Flores Magón donde Protección Civil manda unidades para verificar y se hace el reporte inmediatamente a la CFE para que atiendan.

También dijo que cuando un árbol esté cubriendo el cableado eléctrico lo debe reportar al número de emergencias 911 para que se notifique a la CFE sobre esa situación y realice la poda correspondiente con el equipo adecuado, pues si no hace el propio ciudadano tiene el riesgo de sufrir un accidente por una descarga eléctrica.