Está beneficiando Ayuntamiento de Mazatlán a los mismos empresarios en la adquisición de lámparas: OCM

MAZATLÁN._ Se ha detectado que el Gobierno Municipal ha beneficiado a los mismos empresarios a través de diferentes empresas en procedimientos de adquisición de lámparas para el alumbrado público, manifestó el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

“Esto se deriva de dos procedimientos diferentes, uno fue por licitación pública, que tiene sus asegunes esta licitación porque está impugnada, hasta donde sé una de las empresas participantes impugnó el procedimiento ante el Órgano Interno de Control, que fue la licitación para la compra de lámparas de 50, 80 y 150 watts y el otro procedimiento fue una invitación restringida”, añadió Rojo Navarro.

“Aunque estos dos procedimientos son independientes entre sí, lo que estamos observando es que se está beneficiando a los mismos empresarios participando, concursando a través de diferentes empresas, pero que a final del día son los mismos, no se está dando oportunidad a mayor cantidad de proveedores para que participen y en un momento dado mejorar que las condiciones sean más favorables para la hacienda Municipal”.

Expresó que la propia ley establece que en la invitación restringida es una invitación a cuando menos tres proveedores, no necesariamente tienen que ser tres, el límite mínimo es de tres, pero no establece que tienen que ser forzosamente tres, entonces aquí se están yendo al mínimo establecido en la ley cuando no debería de ser así.

Deberían ampliar el número de invitaciones cuando se hace por medio de adjudicación, para tener más opciones de acceder a mejores condiciones en cuanto a precios, calidad y todo lo demás, agregó.

En el caso de la licitación citada fue para adquirir poco más de 4 mil lámparas, recordó, mientras que la adquisición de material eléctrico para el almacén de Alumbrado Público fue por invitación restringida.

También dio a conocer que en la administración municipal pasada se acordó un procedimiento que lo iba a poner en marcha el Órgano Interno de Control del Gobierno de Mazatlán para detectar ese tipo se situaciones, pues más allá de tener un padrón de proveedores iban a tener un sistema alimentado con toda la información del proveedor , cuando se tratara de persona moral poner quiénes eran los socios de la empresa para tener acceso a esa información y transparentar más las adjudicaciones para limitar la participación de empresas que tienen propietarios en común.

“Para limitar que este tipo de participaciones de empresas que tienen en común algún socio, accionista o incluso apoderado legal porque muchas veces una persona figura como apoderado legal de varias empresas sin ser accionista, pero tiene una relación con la empresa al ser apoderado, entonces esas situaciones se llevaron a Cabildo, nada más que estuvieron un tiempo específico en cuanto a echar a andar ese sistema”, recordó el director del OCM.

“La vigilancia ciudadana es importante porque derivada de ésta es donde han salido estas situaciones, de aquí la importancia de que nos involucremos como ciudadanos desde la trinchera donde estemos para vigilar precisamente este tipo de situaciones y de ahí la importancia de los compromisos establecidos en la Agenda Ciudadana Anticorrupción que hasta ahorita no se ha firmado porque precisamente uno de los compromisos tenía que ver con un tema que nos permitiera vigilar este tipo de situaciones, que no se dé un acaparamiento de recursos a través de proveedores que aparentemente son distintos entre sí, pero en el fondo provienen de un mismo empresario”.