Está confinado en una zona incendio en Basurón Municipal de Mazatlán: Protección Civil

El incendio que se presentó desde la tarde del pasado lunes en el Basurón Municipal de Mazatlán está confinado en una zona, se está trabajando para extinguirlo, manifestó este martes el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Está confinado en una zona, se está trabajando con maquinaria, con Bomberos y algunas pipas particulares que están dando el apoyo precisamente para extinguirlo, pero ahorita está confinado en una zona, afortunadamente no se ha expandido”, añadió Osuna Tirado en entrevista.

Agregó que se hicieron recorridos y no se tuvo reportes de que este martes el humo afectara a vecinos de colonias aledañas al Basurón Municipal ubicado en el Ejido de Urías, al sur de la ciudad de Mazatlán.

“Hicimos recorridos y no tuvimos reportes al respecto, estuvimos muy al pendiente para poder, en caso que se requiera, tomar las determinaciones pertinentes, pero hasta el momento estamos sin novedad”, expresó.

También dijo que hasta el momento se desconoce qué fue lo que originó este incendio, pero que se extinga el fuego por completo se verificará con personal de Servicios Públicos Municipales si fue por una causa extraña o por las altas temperaturas que se están presentando en la región.