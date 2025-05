Está controlado el incendio en la sierra de Concordia, asegura PC

MAZATLÁN._ Gracias a un trabajo en conjunto de diversas corporaciones de emergencia, el incendio registrado en la sierra de Concordia ya se encuentra bajo control, informó Protección Civil de Mazatlán.

Así fue como lo dio a conocer el titular de esta coordinación, Óscar Roberto Osuna Tirado, quien señaló que fue después de tres días de intenso trabajo se logró controlar el fuego, dejando fuera de peligro a las familias de la comunidad de Chirimoyos, lugar cercano a donde se originó este siniestro.

“El incendio ya está controlado, tenemos tres días apoyando a través de Protección Civil del Estado. Ha sido un trabajo constante para evitar que el fuego se expandiera y pudiéramos tener afectación en alguna vivienda”.

Osuna Tirado señaló que el trabajo se llevó a cabo en colaboración con coordinaciones municipales de El Rosario, Concordia y Mazatlán, así como la coordinación estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional y brigadas de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES).

El coordinador de Protección Civil en el puerto, destacó que debido a las condiciones de sequía y la dificultad del terreno donde se desarrolló el incendio, representaron un reto para las cuadrillas, sin embargo, el esfuerzo coordinado permitió contener la emergencia.

“Afortunadamente se ha estado trabajando, todavía el día de hoy (domingo) a esta hora, siguen trabajando en el lugar y apoyando a los pobladores de aquella zona”.

Finalmente, Osuna Tirado hizo un llamado a la ciudadanía para evitar acciones que puedan originar incendios forestales, especialmente durante esta temporada de sequía, propicia para que el fuego se propague con más facilidad.

“Básicamente no prender fogones, no quemar basura, o si va a ser quema de pasteles, pues no hacerlo, porque se sale el control y más estas fechas por los vientos, por la sequía que prevalece en aquella zona y esto nos genera una emergencia mayor”, puntualizó.