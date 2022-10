Está Édgar González en el contrato de adquisición de 2 mil 130 luminarias por $ 400.8 millones a Azteca Lighting: OCM

MAZATLÁN._ Édgar Augusto González Zataráin, quien la tarde de este miércoles fue designado por el Congreso del Estado como Alcalde de Mazatlán, sí firmó el contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición directa de 2 mil 139 luminarias a Azteca Lighting, manifestó el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

”Se ha dicho mucho que él no firmó el acta del Comité de Adquisiciones (del Gobierno de Mazatlán), pero existe otro documento que él sí firmó, que es el contrato, no participa en la autorización de facto que se dio en el Comité, pero sí participa autorizando el contrato, entonces una cosa lo lleva a la otra”, añadió Rojo Navarro en conferencia de prensa la mañana de este miércoles.

Ante declaraciones del ahora Alcalde sustituto de que presuntamente le falsificaron su firma en dicho contrato, el director del OCM dijo que si fue así lo tiene que demostrar.

”Lo tiene que demostrar porque primero una cosa es no haber firmado, pero otra cosa es por qué no actuaste, porque también existe normatividad que establece que un acto administrativo se puede impugnar, el determinar una compra con un Comité y formalizar un acta es un acto administrativo y los actos administrativos si no están bien también se pueden impugnar”, reiteró.

”Por qué no firmó, estuvo o no estuvo de acuerdo (con ese contrato), entonces por qué no impugnó el acto si no estuvo de acuerdo porque no firmó (el acta del Comité de Adquisiciones), entonces aquí es tiene responsabilidad o no”.

El director del OCM expresó que cuando dicho organismo ciudadano presentó las seis denuncias por igual número de contratos del Ayuntamiento de Mazatlán con Azteca Lighting para la adquisición de luminarias no denunció a Luis Guillermo Benítez Torres, sino que se denunció un acto que estuvo mal y en ese acto estuvieron involucradas varias personas, no solamente una.

”Entonces aquí si lo designan a él es analizar si él tiene o no tiene responsabilidad”, subrayó Rojo Navarro.

Por dichas denuncias presentadas ante la Auditoría Superior del Estado dicha instancia interpuso el miércoles de la semana anterior una denuncia penal en contra de Benítez Torres como probable responsable del delito de daño patrimonial por cerca de 60 millones de pesos por el contrato de 400.8 millones de pesos de la Comuna con Azteca Lighting por la adquisición de 2 mil 139 luminarias.

El pasado martes, tras presentar su Primer Informe de Trabajo del trienio 2021-2024, Benítez Torres presentó su renuncia en sesión ordinaria de cabildo diciendo que porque aceptó la invitación del Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para ser Secretario de Turismo en Sinaloa, cargo que asumió este miércoles.

Ya en entrevista dijo que su renuncia fue para atender las denuncias que se han presentado en su contra ante la ASE y ante la Fiscalía General del Estado.