El oriundo de Tijuana expresó que las autoridades deben tomar cartas en el asunto y que de lo que se cobra en el peaje también haya inversión, porque con los seguros las autoridades se lavan las manos y no quieren responder.

Por su parte, Felipe Gómez, repartidor de Gas LP, mencionó que la autopista sí tiene muchos baches y presenta condiciones no óptimas, por lo que llamó a las autoridades a poner atención en la misma y también a mejorar sus señalamientos.

José Pedro Ávila García, trailero con 20 años de experiencia, expresó que hay un deterioro considerable en la carretera, lo que daña las unidades y puede causar accidentes.

“Sí está deteriorada, sí tenemos que venirle sacando vuelta a los baches y luego de pronto los carros vienen recio y tenemos que caer en los baches y eso nos perjudica a veces porque afecta la suspensión del camión o puede provocar accidentes”, aseveró.

El operador añadió que no hay señalamientos bien incorporados a la autopista, puesto que en su experiencia le ha tocado que se incorporan vehículos de las poblaciones aledañas, especialmente motos, y, no se pueden visualizar bien, lo que podría provocar graves accidentes.

Lo anterior sumado a animales de pastoreo que salen de un momento a otro de los terrenos y que cruzan la vía.

Ávila García no sabía sobre el accidente del pasado martes, pues se encontraba intrigado acerca del área que aún está acordonada y sobre la cinta asfáltica todavía hay restos de chatarra de lo que fueron las dos unidades de alto tonelaje.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió información acerca de que al momento han sido 22 los cuerpos encontrados en el lugar de los hechos, por lo que piden a las familias acercarse para pruebas de ADN y posterior reconocimiento.

Está muy mala la autopista, ya tiene tiempo y no la reparan, denuncian

Choferes de autobuses que transitan por la Autopista Culiacán-Mazatlán también aseguraron que está en malas condiciones y no solo en tiempo de lluvias tiene baches, cualquier época del año.

”No es posible que nadie se dé cuenta de las malas condiciones en que está esta autopista, en toda en todo Sinaloa, no hay Gobernador, no hay SCT, no hay Guardia Nacional que vigilen y hagan algo para que la reparen”, dijo Héctor Díaz, conductor de un autobús.

”Qué esperan para cerrar la autopista y obligar a que la reparen, necesitan otro trágico accidente o qué”.

A su vez, Federico Aguirre, también conductor de autobús, aseguró que la Autopista Culiacán-Mazatlán es de las más caras y de las que están en pésimas condiciones.

”Mira, vas conduciendo y de repente te topas con los baches, es incríble todo lo mal en que se encuentra, queremos que la arreglen, a dónde van nuestros impuestos”, aseguró.