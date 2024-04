”Está impresionante, lo más importante es que fue construido en México en un tiempo récord de 18 meses, ya va cumplir cuatro años de operación, pero es una embarcación que impactan, yo me quedé impactado porque esas embarcaciones ya no tienen timón, ya no tienen nada, es un mouse con el que mueves los barcos”, expresó González Zataráin en entrevista tras dicha visita cerca de las 8:30 horas, momento en que se dijo a personal de este diario que no había autorización para el ingreso de la prensa.