Está en nosotros, los ciudadanos, poder hacer el cambio: Jorge Zarza

Tras manifestar que es un optimista, el periodista y presentador de noticias en televisión, Jorge Zarza, manifestó que está en los ciudadanos poder hacer el cambio; si lo que ven no les gusta, se puede empezar por cambiar uno mismo en el interior.

“Yo soy un optimista, yo pienso que está en nosotros en los ciudadanos poder hacer el cambio, en las familias, lo que vemos no nos gusta, pero podemos empezar nosotros en el interior, ese siempre ha sido mi discurso, el famoso tejido social empieza en casa, yo soy un convencido de que eso es lo que va cambiar”, expresó Zarza en entrevista con personal de medios de comunicación este viernes.

Momentos antes de disertar la conferencia “El reto de mirar hacia adelante”, organizada por la Confederación Patronal de la República Mexicana y realizada en un salón del Centro de Convenciones en este puerto, agregó que las políticas públicas siempre han existido con gobiernos de los diferentes partidos políticos, pero son los ciudadanos los que realmente hacen el cambio social.

También dijo que no se atrevería a calificar el trabajo de la actual Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, porque tiene poco tiempo en esa responsabilidad, poco más de un mes y días.

En el caso de la actividad periodística, dijo que quienes ejercen esta labor necesitan ser más incisivos en la investigación.

“Necesitamos ser más incisivos en la investigación ahora que no hay órganos donde podías pedir la información, hoy vamos a tener que trabajar el doble o el triple, pero es una gran exigencia para los medios de comunicación, me parece que se viene una nueva etapa donde vamos a ser más críticos, más reflexivos, más incisivos, pues es lo que exige la sociedad, que seamos más incómodos de lo que ya de por sí somos”, añadió el titular de Hechos Domingo, de Azteca Noticias.

Dijo que la actual generación es más digital, anteriormente los periodistas iban a la hemeroteca y a la biblioteca y hoy los chicos con un teléfono tienen todo el mundo en sus manos y expresó que los medios de comunicación siempre han tenido mucha dificultad para hacer su labor, siempre hay un pero, las salas de espera, siempre cuesta mucho acercarse.

“La forma en cómo cambió la comunicación no me parece que sea mala, los presidentes nunca hablaban (con la prensa), a partir de (Luis) Echeverría empezaron a hablar diario y luego ya se hizo costumbre que los presidentes (de la República) en los eventos hablaban, entonces yo creo que esa es una parte de la moneda, siempre lo he dicho, el periodismo siempre tiene dos caras como una moneda, uno: la libertad, y la otra la responsabilidad: pues tú puedes decir lo que tú quieras si te vas a hacer responsable de lo que digas”, recalcó el periodista con cerca de 30 años de experiencia en esta labor.

Por ello dijo que ya depende de los periodistas y de los medios de comunicación cómo hacer su trabajo y la sociedad debe leer un periódico, el que sea, lo que no puede es estar no informada.

“Quien dice hoy es que yo no veo las noticias porque están muy feas, pues asómate a la ventana, el País está muy feo, pero si no nos informamos me parece que no vamos a poder participar activamente”, recalcó en el entrevistado.

Reiteró que se puede salir adelante en los retos que se presentan con la participación personal, familiar, desde el fondo.

“A mí me parece que es fundamental las raíces, ellos están en su línea, por un lado va el Gobierno, en el otro va la sociedad, nunca se van a juntar”, expresó Jorge Zarza.

También consideró que actualmente tiene más riesgo el periodista al hacer su labor, a lo mejor también antes había más riesgos, pero no había tantos medios de comunicación y ahora una persona se entera más rápido por las redes sociales de lo que está pasando en tiempo real, la competencia es un chico de 16 años que tenga un teléfono y toma una foto y en ese caso ganó la foto, pero no la noticia porque ésta es otra cosa.

Manifestó que es importante que se difundan los problemas de seguridad que se presentan en el País, no había tanta difusión antes porque no había tantos medios de comunicación.

“Hoy que todo mundo puede tener acceso a los medios de comunicación como nunca, no solamente en México, en el mundo, pues eso va obligar a quienes están a cargo de la seguridad a que sepan que hay más ojos que los vigilan, ese es el tema, violencia siempre ha habido desde que Caín mató a Abel, la parte más violenta de la historia está ligada a la muerte, eso es parte de la naturaleza, pero que hoy si alguien ya tenga un micrófono o una cámara en su teléfono celular se convierte en un multiplicador, un auditor social, yo lo vi, no lo leí como decían antes, como decía yo lo leí en Novedades, no, ahora yo lo vi y lo tengo grabado con mi teléfono”, recalcó.

“Eso puede ser un argumento, eso puede ser una parte de una investigación en la Fiscalía, me parece que a eso nos vamos a enfrentar ahora”.

También pidió tener cuidado con las noticias falsas porque ahora con la inteligencia artificial se pueden crear muchas cosas.

“Pero el punto, a donde yo quiero llegar es que hoy como nunca la sociedad está más activa que antes, que tiene un acceso que antes no tenía, hoy la gente, el teléfono más barato trae Facebook, el teléfono más barato trae Whatsapp, eso no existía hace 10 años, de verdad, estamos comunicados, (la difusión obliga a la autoridad a actuar) mucho más”, continuó Jorge Zarza.

“Y también obliga a la sociedad, esa es mi charla hoy, ‘El reto de mirar hacia adelante’ es que como sociedad nosotros tenemos que tener responsabilidad, no nos gusta porque también son muchos años de acostumbrarnos a que alguien decía lo que teníamos que hacer y ahora dicen, bueno, la sociedad también tiene una voz y pareciera que está apagada y que está callada, (hace falta eso), hablar, reuniones como esta ayudan un montón, el que se reúnan los empresarios a escuchar a una persona que trabaja en medios de comunicación me parece que es el primer paso”.