Está lista la información de cómo dejó las finanzas el Gobierno de ‘El Químico’: Alcalde

MAZATLÁN._ Ya está lista la información del estado financiero en que se recibe al Ayuntamiento de Mazatlán y tras recibirla y analizarla se dará a conocer públicamente, dijo el Alcalde sustituto Édgar Augusto González Zataráin.

”La verdad ayer que me fui a Culiacán precisamente fuimos a ver otros temas que tienen que ver con finanza y tienen que ver con lo de Ferromex y ya no registré, porque me fui a los eventos en la tarde, no recibí la documentación”, continuó González Zataráin en entrevista la mañana de este viernes tras encabezar en Villa Unión el desfile por el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

”La voy a recibir hoy para analizarla y ya poder dar la información, fue un asunto de tiempo ayer, pero ya está lista”.

En días pasados dio a conocer que se realizaba una revisión para ver cómo se encuentran las finanzas de la anterior administración que hasta finales de octubre encabezó el Químico Luis Guillermo Benítez Torres y este viernes 18 de noviembre la daría a conocer públicamente.

También dijo en días pasados que se tenía una situación financiera grave y ejemplificó el caso del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán donde desde junio se terminó el presupuesto de 120 millones de pesos que se le aprobó para este año y en la presente semana el Cabildo aprobó otorgarle 32 millones 600 mil pesos para la nómina y preparativos del Carnaval 2023.

En entrevista este viernes manifestó que luego de que reciba esa información y la analice la dará a conocer públicamente.

Está garantizada la reconstrucción de la Primaria Sixto Osuna, en Villa Unión: Alcalde

En otro orden de ideas dio a conocer que sí está garantizada la reconstrucción de la Escuela Primaria “Sixto Osuna” en Villa Unión, lo que pasa es que el Instituto Sinaloense para la Infraestructura Física Educativa les dice que ahorita por lo pronto en lo que resta del 2022 no está garantizado el recurso porque están cerrando el año.

”La segunda etapa se va licitar entrando el año, entonces antes de que termine la primera etapa ya tienen licitado la otra, entonces sí está garantizado, de hecho, es un tema que tocamos con el Gobernador y hay mezcla de recurso Municipal y Estatal, entonces está garantizado, una escuela no se puede quedar inconclusa de ninguna manera y tampoco vamos a interrumpir, va ir corridita la construcción en los tiempos que se marcaron”, subrayó González Zataráin.

”(Voy a estar) totalmente pendiente, yo de hecho la próxima semana regreso a Villa Unión, aquí son muchas primarias y muchos jardines de niños, tienen muchísimos niños y vamos a hacer un recorrido por las escuelas, al último vamos a terminar con reunión de todos los directores y directoras de escuelas primarias, secundarias y jardines de niños”.

También dio a conocer que se duplicará para el próximo año la inversión de recurso en educación en el Municipio de Mazatlán, serán cerca de 60 millones de pesos por parte de la Comuna, aparte lo que aporte el Gobierno estatal.