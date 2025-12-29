Está lista la Ley del Presupuesto de Egresos 2026 para Mazatlán

La Ley del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 para el municipio de Mazatlán ya está lista y es probable que este martes se presente para su votación en el Cabildo, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Ya está lista la Ley de Egresos y les puedo adelantar que es una Ley de Egresos muy realista, que es una Ley de egresos muy responsable atendiendo siempre todas las necesidades que tiene la gente, entonces lo que vamos a ver es, ustedes se pudieron dar cuenta que en la Ley de ingresos se proyecta 3.14 por ciento más, que significan 114 millones de pesos más en el Presupuesto 2026”, añadió.

”Entonces lo que nos dimos a la tarea es ver aquellos rubros que a lo mejor se destinó un poco más el año pasado pero no utilizó completamente, buscar que se utilice en programas y sobre todo en rubros que así lo requieran más, tal es el caso este año que nos vamos a enfocar mucho en Ley de Egresos en seguridad, en pavimentación y también en puras obras de drenaje”.

Agregó que se busca que continúen los programas que han sido sellos de esta administración como son Peso a Peso del Bienestar, Qué Bonito Mazatlán, Mazatlán Brilla, así mismo se van a buscar ciertos aspectos del lado social para a los sectores primarios brindarles apoyo ya sea en pesca, turismo, ganadería y agricultura.

”Vamos a seguir buscando que por parte de Desarrollo Económico se puedan otorgar esos apoyos”, continuó.

Reiteró que puede ser este martes 30 de diciembre, si se dan las circunstancias, se vote la Ley de Egresos 2026, siempre y cuando se tenga el dictamen de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mazatlán y hay muy buena voluntad de todas las y los regidores para que al municipio le vaya mejor.



Quirófanos en Hospital Municipal ya están abiertos

Después de un año y siete meses de que fueron clausurados por la Coepriss por no contar con todos los requisitos para su operación, ya fueron reabiertos los quirófanos en el Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Ya tenemos los quirófanos, ya están abiertos los quirófanos, decirles que las últimas adecuaciones que se tuvieron que hacer fueron ya totalmente solventadas, Coepriss (Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios de Sinaloa) nos dio luz verde para poder utilizar los quirófanos y esa es muy buena noticia para todos los mazatlecos”, continuó.

”Todavía no (todavía no se ha utilizado), pero ya está en condiciones para utilizarlos, ya se pueden atender ahí los derechohabientes del Hospitalito, eso también hace un reacomodo en las finanzas del Ayuntamiento porque ustedes saben tenemos muchos convenios con diferentes hospitales y eso beneficia a las arcas municipales para que podamos tener un poquito más de desahogo en todo lo que tiene que ver con los servicios (de salud que brinda dicho hospital)”.

Fue el 7 de mayo del 2024 cuando personal de la Coepriss clausuró el área de quirófanos del Hospital Municipal de Mazatlán por no cumplir con todos los requisitos sanitarios para su operación y tras una inversión de poco más de 15 millones de pesos, la reinauguración se realizó a finales de noviembre del 2025, pero aún quedaron detalles pendientes por lo que no pudieron entrar en operación.

De acuerdo con la Presidenta Municipal, ahora ya se cuenta con los permisos de la Coepriss para que sean utilizados en beneficio de los derechohabientes de dicho hospital.

La Alcaldesa también manifestó que en el pago de los medicamentos adquiridos a finales del 2024 por cerca de 19 millones de pesos se tiene un proceso administrativo que sigue en revisión y son algunas situaciones que por parte del proveedor no se llevaron a cabo.