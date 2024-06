El Operativo de Seguridad que incluye prevenir hechos delictivos en las escuelas, en el área turística y en toda la ciudad y la zona rural ya se encuentra listo para iniciar cuando comience el periodo vacacional de verano, manifestó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

”Ya tenemos el operativo, ya tenemos todo establecido y totalmente coordinado, se va iniciar en cuanto empiece el periodo vacacional como tal, el objetivo es evitar que se vandalicen principalmente las escuelas que es donde más se presentan algunas situaciones, afortunadamente el año pasado estuvimos con poca incidencia en ese delito, también reforzamos todo lo que es la zona turística”, expresó Barrón Valdez en entrevista este martes.

Agregó que para este año en la seguridad de las escuelas se aplica el mismo plan que el año pasado cuando hubo un apoyo de los vecinos, de la sociedad, de los directivos, padres de familia y en donde se tienen veladores se coordinan con los comandantes de sector para que estén reportando cualquier situaciön que consideren sospechosa, el año pasado nada más se reportaron uno o dos casos de robos en planteles educativos.

Mientras que en el área turística lo que se busca es prevenir todo tipo de delitos en contra de turistas y mazatlecos.

”En el área de playa es muy cuidada, ahí se asignan un poco más de elementos, se apoyan de los salvavidas que tienen los hoteles para proteger a todos los bañistas, igual retirar a las personas de la playa que se encuentran afuera de los horarios que se establecen o que son permitidos y todo, también la relación de la cuestión del mar, la hora, que no ingieran bebidas alcohólicas y lo más importante que no ingresen al mar cuando no hay condiciones para hacerlo”, continuó el titular de la SSPM.

Reiteró que en todos los periodos vacacionales se asignan más elementos a las diferentes áreas porque en esos periodos no hay vacaciones para el personal de la SSPM, se acomodan los roles de vacaciones y de permisos para contar con mayores elementos operativos en la calle en esas temporadas.

”En ese tiempo hay muchas inspecciones, revisiones y salen muchas personas que tienen mandamientos judiciales, pues nos encontramos muy atentos para estarles dando protección a todos”, continuó Barrón Valdez.

Pidió a la población en general que lo que les parezca sospechoso en materia de seguridad lo reporten al número de emergencias 911, es parte de la prevención.

También dijo que en el área rural de Mazatlán se cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional que se coordinan con los elementos de la SSPM asignados a la zona rural del municipio.

Precisó que el Operativo de Seguridad para el periodo vacacional de verano se realizará de manera coordinada con la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y la SSPM.