Tras encabezar una reunión con autoridades de los tres niveles de Gobierno para afinar los últimos detalles, el Alcalde Édgar González Zataráin, manifestó que el Plan de Seguridad para el eclipse total de sol del próximo lunes ya está excelentemente bien preparado para atender a mazatlecos y visitantes.

”Está excelentemente bien, todo bien preparado, sin problema, desde Cultura que está aquí presente, Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil del Estado que incluso se vienen a apoyar fuerte con vehículos, con ambulancias, con lanchas rápidas, con todo el equipo, ellos traen suficiente personal, van a venir a reforzar este evento como nunca en el caso de Protección Civil del Estado, igual las demás corporaciones, la Marina, Capitanía de Puerto, Administración del Sistema Portuaria de Mazatlán”, añadió González Zataráin.

”Tenemos barco (arribo de crucero turístico), pero descienden después del eclipse, es toda la logística de vialidades, seguridad”.

En entrevista momentos después de concluir la reunión privada entre mandos y representantes de las instituciones de los tres niveles de Gobierno que participan en dicho Plan Operativo, agregó que se trata de reuniones de coordinación de seguridad y logística en torno a los eventos, en este caso es del eclipse.

”Como siempre hacemos nosotros el Plan Operativo, se revisa, se analiza, ya habíamos tenido una primera reunión y esta es antes ya del evento, la última, si hay una emergencia pues nos volvemos a reunir, es revisar que todo esté en orden, que todo esté bien, que el apoyo, en estado de fuerza de cada una de las corporaciones no tenga variación, esté todo en orden, estamos prácticamente la información de cada una de las dependencias, de cada una de las instituciones y una correlación de información que hay entre todas las dependencias, entonces es prácticamente revisar el Plan”, reiteró el Presidente Municipal.

El Alcalde manifestó que le llegaron reportes de que ya había gente apartando espacios.

”Tenemos reportes ahí de que ya hay gente que se está tomando lugar, qué bueno, tienen la libertad, los vamos a dejar, lo que sí estamos viendo es el tema de la seguridad, ya hay recorridos permanentes a pie de la Guardia Nacional, en vehículos de la Marina y de la Policía Municipal, entonces hay suficiente seguridad en todo ese sector”, continuó Gonzpalez Zataráin.

”Se les recomienda sobre todo que no bloqueen los accesos, que no bloqueen la zona de los peatones y pues que estén en orden, nosotros vamos a hacer una revisión si se llegan a acumular más que no utilicen casas de campaña, no está bien, pero vamos a estar ahí viendo que no ocurra eso”.

También dijo que no se ha detectado renta de sillas como ocurre previo al desfile del Carnaval, ojalá y no se dé eso porque eso sería un caos, pero consideró que esa práctica no se va a dar sobre todo porque no cree que la gente quiera estar sentada, sino que va andar caminando.

Ante el anuncio de que integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa realizarán una manifestación ante la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para presenciar el eclipse total de sol en Mazatlán, el Alcalde manifestó que en operativo que se implementará por este fenómeno astronómico tiene que ser sobre todo vial.

”Sobre todo el operativo tiene que ser vial, nosotros las manifestaciones las dejamos como siempre ha habido, sobre todo de la UAS y lo único que hacemos es el tema de resguardo y las vialidades, ir dando las rutas alternas para ver que la población sea lo menos afectada posible y el tema del resguardo de los propios manifestantes para que no ocurra algún accidente, pero de ahí en fuera no, es nada más estar ahí a la expectativa en el sentido de que no ocurra algún incidente que pueda provocar problemas mayores”, continuó González Zataráin.

También dio a conocer que como parte del periodo vacacional de la Semana de Pascua la noche del viernes se cerró nuevamente a la circulación vehicular un tramo de la Avenida del Mar, entre las avenidas General Rafael Buelna e Insurgentes, para que como lo hicieron en Semana Santa, las bandas de música puedan tocar y mazatlecos y turistas puedan disfrutar.

“Anoche se cerró otra vez la parte que les designamos para que trabajen en la noche (las bandas de música), es Semana de Pascua, de vacaciones, entonces se les asignó el día viernes, sábado y domingo para eso, entonces van a estar trabajando así, en orden, pero no, no hemos tenido ningún aviso de ese tipo (de que al Presidente de la República se le reciba con música de banda)”, reiteró el Alcalde.

”Se trabaja con muy buen orden, se convierte en una zona incluso familiar ahí porque va mucha familia”.

Por el eclipse se esperan cerca de 750 mil visitantes en todo Sinaloa y una derrama económica de aproximadamente mil millones de pesos, de acuerdo con lo que manifestó el viernes el encargado del despacho de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas.