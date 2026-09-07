Está listo ya el operativo de seguridad que se implementará por las Fiestas Patrias en Mazatlán

Ya se encuentra listo el operativo de seguridad que se implementará por la celebración de las Fiestas Patrias en Mazatlán, expresó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Ahorita estamos haciendo el operativo para lo que vienen siendo las Fiestas Patrias, sabemos que por el mes patrio en diferentes lugares, hoteles y aquí en el Municipio de Mazatlán se realizan diferentes eventos, estamos también coordinándonos con todas las personas que van a hacer esos eventos para que se tenga seguridad”, continuó.

“Sobre todo también ahora del desfile que tengamos o la fiesta mexicana por supuesto que se van a hacer filtros de seguridad y vamos a tener a disposición un operativo que ya está listo y que mañana habremos de reformar y terminar y de reforzar terminando la Mesa de Seguridad”.

Precisó que sí se realizará en Mazatlán la celebración del tradicional Grito de Inicio de la Guerra de Independencia de México.

“Sí, confirmamos ahorita, tuvimos la oportunidad este fin de semana de tener a nuestra Gobernadora Graciela Domínguez, ella estuvo informando a ustedes los medios de comunicación de que se tienen las condiciones para que en diversos municipios se pueda contar con el tradicional Grito de Independencia que la sociedad siempre está pendiente”, continuó.

“En este caso en Mazatlán estamos por anunciar el elenco porque se encuentra todavía en la parte de licitación, ya yo creo que mañana estaremos en condiciones de darlo a conocer, está por licitarse el día de hoy si no me equivoco y ya podríamos comunicarles exactamente los detalles del evento”.