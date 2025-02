$!Está rebasada la autoridad en materia de desaparición forzada en Sinaloa: CEDH

Si antes del 9 de septiembre del 2024 la Fiscalía General del Estado ya reconocía que le faltaban agentes del ministerio público e investigadores, con la actual crisis de inseguridad la autoridad está rebasada en materia de desaparición forzada de personas, enfatizó el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa.

“La autoridad había reconocido antes del 9 de septiembre que les faltaban MP, que le faltaban investigadores, o sea estaban rebasados y esta situación pues se ha profundizado, si antes era un promedio de tres personas las que no regresaban a su hogar cada 24 horas pues ahora es el doble, entonces con eso podemos imaginarnos que está rebasada la autoridad en esta materia de desaparición forzada”, expresó Loza Ochoa en entrevista este lunes en Mazatlán.

“Resignarnos yo digo que no, aquí hay que redoblar las exigencias, una de las cosas que yo lamenté es que no se haya incrementado de manera sustancial el presupuesto para la Fiscalía, en particular para la Fiscalía Especializada porque eso va en detrimento del Laboratorio de Genética Forense, hasta del mismo Panteón Ministerial que ahora le llaman Centro de Resguardo Temporal, del trabajo que hace la Fiscalía, pues yo allá he acompañado a los familiares en las manifestaciones que han estado realizando, incluso el jueves de la semana pasada nos reunimos ahí en la Comisión con 12 de los colectivos locales precisamente para buscar de qué manera empujamos este asunto para que sea más efectivo el trabajo de la Fiscalía Especializada”.

En esta visita a este puerto donde participó en el conversatorio “Cultura, violencia y derechos humanos” y en una reunión con integrantes de colectivos de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el auditorio “Gustavo Lozano” de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa agregó que en la actual crisis de violencia que se vive en la entidad de habla de más de 915 desapariciones forzadas registradas, no se habla de cifra negra.