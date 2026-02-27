Está resuelta el área correspondiente al Polo de Desarrollo en Topolobampo: Gobernador

En marzo próximo se firmará el convenio del Polo de desarrollo en Topolobampo, donde había un problema de tenencia de un pedazo de tierra, pero ya se solucionó, manifestó el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Se va formalizar el convenio porque había un problemita ahí de tenencia de un pedazo de la tierra, pero ya se resolvió, ya está resuelto, por lo tanto queda ya lo correspondiente al Polo de Desarrollo ha quedado resuelto”, añadió en una de sus participaciones en la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Mazatlán.

”Empieza a haber ya empresas que están interesadas en venir a invertir, sobre todo porque se han afianzado las dos grandes empresas, la GPO que tiene una inversión de 5 mil 600 millones de dólares, ya está terminando la rampa que seguramente van a echar a andar la operación y luego Mexinol, Mexinol que acaba de terminar sus trámites”.

En su intervención en la conferencia realizada en la Tercera Región Militar, en este puerto, expresó que lo último que firmó Mexinol con la Comisión Federal de Electricidad fue el convenio que garantiza que va haber suministro de gas para poder trabajar para su producción de etanol verde, cero contaminante, que también se conoce como nitrógeno verde y es una inversión de 3 mil 600 millones de pesos.

“En abril empieza la construcción de la empresa, eso se convierte en empresas tractoras, atraen una serie de proveedores para ellos mismos y están por eso pensando que el polo de desarrollo va a tener mucha demanda en la medida de que ya esté terminado como tal, dicen que ahora en marzo ya queda, entonces estas son las condiciones de esa inversión que hay”.