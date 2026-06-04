Está Seguridad Pública de Mazatlán atenta y en coordinación ante cualquier eventualidad: Barrón Valdez

Ante cualquier reacción o eventualidad que se pudiera presentar tras los aseguramientos de armas y equipo táctico en el sur de Sinaloa la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán siempre está atenta y en coordinación con las demás instituciones de gobierno, afirmó el titular de dicha dependencia, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Nosotros diariamente analizamos todos esos puntos dentro de nuestra Mesa de Seguridad donde se encuentra el director de Escuinapa, del Rosario y de Concordia, es una Mesa Regional y ahí se toman todos esos puntos y pues lo más importante es la coordinación para atender de manera inmediata cualquier situación que se pueda presentar”, añadió Barrón Valdez.

En entrevista, agregó que hay operativos tanto en la parte norte como sur de Mazatlán con la participación de elementos del Ejército Mexicano Marina y Guardia Nacional y con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Siempre estamos atentos de cualquier situación, de cualquier movimiento, de cualquier eventualidad nosotros estamos atentos y se analiza de manera muy objetiva en las Mesas de Seguridad, nosotros por nuestra parte también hemos tenido resultados en lo que respecta a delitos patrimoniales como dos personas detenidas esta semana por robo, una a un Oxxo y otro a una farmacia, tenemos cinco motocicletas recuperadas también con reporte de robo, tenemos acciones que estamos realizando de manera constante”, continuó.

También dijo que el pasado miércoles se reportaron unos hechos violentos en la Sindicatura de El Quelite y el personal de Seguridad Pública tuvo conocimiento de una persona que se encontraba sin vida en una marisquería ubicada en la Carretera Internacional México 15, en inmediaciones del poblado de El Puente del Quelite, frente al entronque de la carretera estatal que comunica a El Quelite.

“Ya las cuestiones de la muerte las determina lo que es la Fiscalía, otra persona que se localizó más arriba de El Quelite, también un vehículo con impactos de bala, también una persona herida y posteriormente perdió la vida, sin embargo, esa información la atiende directamente la autoridad federal”, recalcó.

“Nosotros si servimos como apoyo, pero son ellos los que entraron de manera directa, nosotros fuimos primer respondiente en el que se encontraba acá en la marisquería por El Puente, ...(en el segundo caso) no tenemos la información esa, como las autoridades federales fueron las que atendieron eso, nosotros nos encargamos de auxiliar a la persona que se encontraba herida y la bajamos (y después perdió la vida)”.

La persona estaba en el suelo en el camino de El Quelite a La Sábila y La Mora Escarbada, pero sí había un vehículo ahí con impactos de bala y también se dio un aseguramiento, pero eso lo atendió la autoridad federal, precisó.

Reiteró que tras la detención de Gabriel “N”, “El Gabito” en las Mesas de Seguridad se hace el análisis de lo que pudiera ocurrir y la corporación ofrece la colaboración a las demás autoridades, pero no es una competencia que tenga la corporación municipal directamente y de hecho se tiene un mapa de calor donde se están presentando los eventos delictivos.

También expresó que el despliegue de instituciones de seguridad que se registró el miércoles en la Sindicatura de El Quelite es parte de la atención que se da a habitantes de La Mora, que el martes realizaron una manifestación en la Avenida Rafael Buelna, en este puerto, eso también se analizó en la Mesa Regional de Seguridad y se está dando ese apoyo para tener esa cercanía con la población.

“Ya se está atendiendo, es parte de todo (el despliegue del miércoles)”, reiteró Barrón Valdez.

El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, dijo que se contactó a la comisaria de La Mora y a gente de esa comunidad y dijeron que ninguna de ellas había acudido a la manifestación del martes en este puerto, pero hay comunicación constante y se están realizando rondines de seguridad.

“Y estuvo raro porque también los teléfonos que nos dieron (los manifestantes) eran de Sonora, ni uno era de aquí, yo les preguntaba a los que se manifestaron, incluso hasta cómo acudieron, dijeron que en aurigas, está medio raro que desde La Mora le hablen a una auriga para venir, nosotros finalmente estamos atendiendo”, continuó Ríos Pérez.

“Es una manifestación que finalmente todas las manifestaciones las vemos legítimas, vamos, atendemos para solucionar también el derecho que tiene la gente de transitar, ese fue a lo que acudimos, pero del poblado de La Mora nos dicen que ellos no han vinieron a manifestarse y que ellos muy atentos, igual los canales de comunicación que tenemos que cualquier cosa nos lo hacen saber”.