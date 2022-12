Está Sinaloa en alerta por meningitis en Durango: Salud

MAZATLÁN._ Sinaloa se encuentra en alerta por los casos de meningitis que se han presentado en Durango y en el caso del Covid-19 no hay un repunte, pero se recomienda aplicar las medidas de higiene correspondientes, dijo el Secretario de Salud en la entidad sinaloense, Cuitláhuac González.

”Nosotros no estamos cantando victoria, de hecho, estamos en alerta, hay una comunicación importante a nivel federal sobre el tema (de la meningitis), ahorita está muy concentrado el padecimiento en Durango, las cuatro unidades donde se generaron los problemas están ya cerradas y todo el tratamiento se está dando en la Secretaría de Salud del Gobierno de Durango”, manifestó Cuitláhuac González en entrevista la mañana de este miércoles en Mazatlán.

”Nosotros estamos al pendiente, no hemos tenido casos de meningitis, pero estamos en alerta, estamos en alerta, se llegó a decir incluso que se les había fugado un paciente con meningitis, lo buscamos aquí en Sinaloa y aquí en Sinaloa no llegó el paciente y hemos estado pendiente en los hospitales”.

Agregó que los productos que se sospecha son causantes de dicho padecimiento se aislaron porque son medicamentos que se usan para hacer ese tipo de procedimientos como los que se les realizó a las personas que ´padecen meningitis en Durango.

”Y el origen de dónde viene el hongo no está totalmente claro aún, se aisló (el medicamento) porque era lo conveniente, pero se dice que esos lotes estaban distribuidos en todo el país, no se sabe exactamente de dónde vino el hongo, puede ser que sea un origen en el hospital y que estaba alrededor en el ambiente, eso puede ser, no necesariamente el medicamento”, continuó el titular de la Secretaría de Salud en Sinaloa.

Recordó que donde surgió dicho padecimiento eran cuatro hospitales privados, los cuales tienen un manejo diferente al que se hace en un hospital público, y la verdad en un hospital público que tiene que regirse por normas es más difícil que pase.

También dio a conocer que la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa ya empezó revisiones en hospitales de la entidad sinaloense, ya trabajó en Guamúchil, Guasave, Mazatlán y van a realizar una evaluación en todo el estado en coordinación con Protección Civil, de hecho, hay un procedimiento que se va hacer para poder estar pendiente de las unidades médicas privadas y públicas y la Secretaría de Salud va acompañarlos en los procedimientos.

”(Se aseguró medicamento) en Escuinapa y Ahome, pero sin mayor problema, es precaución nada más, de hecho, como les comento, se aislaron porque son medicamentos que se utilizan para la raquea, solamente por eso, no es que hayan encontrado ahí el hongo”, precisó Cuitláhuac González.



Sin repunte de Covid-19 en Sinaloa

Con respecto al Covid-19, Cuitláhuac González dijo que no se tiene algún repunte, las personas que deseen utilizar el cubrebocas están libres, lo pueden hacer en el momento que lo deseen.

”Las personas que vayan a hospitales con pacientes con alguna enfermedad, también pacientes con inmunosupresión deben utilizar su cubrebocas, es lo que recomendamos, y no hemos hecho ningún cambio en la conducta que hemos hecho hasta hoy, lo que sugerimos es que aquellos que tengan algún padecimiento respiratorio se hagan pruebas tanto de influenza como de Covid-19 para poder nosotros generar una estadística y poder tomar alguna conducta”, recalcó.

”No hay repunte, no hemos manejando ningún repunte hasta ahorita, ahorita tenemos 154 casos, básicamente en Culiacán, ahorita que digamos que la conducta de la transmisión del Civid-19 es directo, es por gotas de flu, un paciente que de manera cercana estornuda o algo esa es la forma, ahorita lo que se recomienda que todos hagan sus medidas de higiene, eso es lo ideal, pero no podremos todavía determinar que vamos a regresar a los filtros sanitarios”.

Eso es algo que pasa y el año pasado pudo haber pasado con la influenza también, de hecho, quizás hubo más casos de influenza y no se registraron, ahorita hay casos de influenza efectivamente, nosotros tenemos registrado 550 casos de influenza, es mucho más que el año pasado, pero hay un subdiagnóstico porque la gente no se hace la prueba.