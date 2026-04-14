Estaban abandonados espacios en Bosque de la Ciudad que ahora ocupan dependencias municipales: Alcaldesa

Los espacios en el Bosque de la Ciudad que ahora ocupan dependencias del Gobierno Municipal estaban abandonados y vandalizados, por lo que se les habilitó y permiten un ahorro de cerca de 3 millones de pesos al año en renta de oficinas, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Ustedes recordarán que estos espacios estaban totalmente abandonados, vandalizados, estaban sin uso, qué mejor que sean funcionales, que nuestro Parque (Central) esté totalmente activo, lleno de actividades, de vida, es totalmente gratuito y estamos mejorando todos los espacios”, agregó Palacios Domínguez.

“Mucha gente aún no lo sabe que tenemos un Parque Canino, que tenemos nuevas instalaciones de Parque Infantil, que tenemos también todos estos murales que están en todos estos módulos y que son de aprovechamiento público, es decir, todas las personas que vienen aquí pueden obtener talleres gratuitos o cursos como es el caso de IMJU que también está aquí, que puedan aprovecharse.

De acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente el lunes en este diario, vecinos denunciaron que se está haciendo mal uso del Bosque de la Ciudad, actualmente denominado Parque Central de Mazatlán y advirtieron a través de la abogada Ana Rosa Tirado que a la ciudad sólo le queda este pulmón de área verde y está siendo mutilado.

Precisó que el Decreto Federal, que data desde el 14 de septiembre de 1994, entregado a la Asociación del Bosque de la Ciudad, este espacio es para protegerlo como lugar de esparcimiento y de salud para los mazatlecos y de atractivo turístico, no de beneficio para el Ayuntamiento.

La Presidenta Municipal reiteró que qué mejor que aprovechar estos espacios que tenerlos abandonados y vandalizados y sobre todo que generan al Gobierno un ahorro de alrededor de 3 millones de pesos al año.

“Entonces qué mejor y también que nos generan un ahorro de alrededor de 3 millones de pesos al año, entonces totalmente estamos convencidos que lo mejor, el espacio que es de todas y todos sea de aprovechamiento de estas áreas, que es preferible a que estén abandonadas y vandalizadas”, recalcó la Alcaldesa.

Actualmente en módulos del Parque Central se encuentran oficinas de dependencias como la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, así como del Instituto Municipal de la Juventud del Gobierno de Mazatlán.