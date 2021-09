‘Estaban diciendo que nos pegaran tablazos y nos metieran al bote’, dice Camila, joven atacada por policías en protesta feminista en Mazatlán

La joven de 18 años que fue atacada por policías municipales durante una manifestación pacífica del colectivo feminista “Perlas del Pacífico”, el 15 de septiembre, acusó “agresiones constantes” en las protestas que realizan contra la violencia de género.

Denunció que los agentes las siguen, las empujan, les dicen groserías, incluso, las intimidan con darles una “tabliza” para que dejen de manifestarse.

“En otras manifestaciones, cuando ya se iban de las marchas, las seguían y las intentaban subir a las patrullas, en esta marcha que hubo, estaban diciendo que nos pegaran tablazos y nos metieran al bote, cuando logramos pasar al Ayuntamiento”, reveló Camila.

“Nosotras siempre hacemos marchas pacíficas en Mazatlán y ellos actúan muy a la defensiva, como si fuéramos a hacer algo, cuando ellos son los que actúan de esa manera, lo más grave que hemos hecho, según ellos, ha sido pintar nuestras manos en el Ayuntamiento con pintura de agua”.

La víctima de agresión policiaca dijo que en esta última manifestación se observó a unos 50 policías que les prohibieron protestar frente al Ayuntamiento, cuando las manifestantes eran alrededor de 15 integrantes que buscaban colocar velas en el lugar, y terminaron haciéndolo en el quiosco de la Plazuela República.

“Esta vez, cuando estábamos a unas cuadras, una policía me empujó, y cuando ya estabamos en el Ayuntamiento, que estaban como cerrando el paso, pues a mí fue a la que ‘ahorcaron’, aunque no con presión, sí como si me quisiera tumbar”, explicó la joven.

Camila también pidió sensibilidad tanto de la autoridades como de la ciudadanía, pues lo único que ellas buscan es ser escuchadas y visibilizar las desapariciones y violencia hacia las mujeres.

“Que nos escuchen, más que nada, porque para eso lo hacemos para alzar la voz no para que nos quieran silenciar, no vamos con la intención de dañar, las manifestaciones aquí son pacíficas”, insistió.

Lamentó además que estén más preocupados cuidando un monumento o que ellas no hagan desorden, en lugar de evitar que más mujeres sean privadas de su libertad.