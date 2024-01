Al acudir la mañana de este jueves a dicha invasión ubicada cerca de la colonia Loma Bonita, acompañado de varios funcionarios públicos de su administración, y a petición de Anita Alúa Alúa, entre otras vecinas y vecinos, agregó que a él como Alcalde le interesa mucho que la gente no viva en situaciones críticas como en estas invasiones por no tener un predio regular, servicios de energía eléctrica, agua potable ni siquiera colectivo, lo que es un problema para los niños, personas adultas y para todos quienes tienen necesidad.

“Es un tema de necesidad de vivienda y nosotros lo entendemos, no estamos aquí para presionarlos a que se salgan, yo no hago esa labor, yo vengo a ver qué ocupan, en qué les podemos ayudar, esa es la forma en que nosotros trabajamos y lo que vamos a hacer en establecer una mesa de negociación en la cual si ustedes nombran una comisión que nos acompañe también para que no solamente la autoridad con el propietario se queden a solas porque se puede malinterpretar, que esté una comisión de ustedes en esa reunión y ahí empecemos con el tema de la negociación”, añadió.