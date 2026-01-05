$!Estacionamiento de camiones charteros en Mazatlán cerró diciembre con 90 por ciento de ocupación

Gracias a la afluencia turística que vivió Mazatlán entre las festividades de Navidad y Año Nuevo, el estacionamiento de camiones charteros, ubicado frente al viejo Acuario, tuvo una ocupación del 90 por ciento en los últimos días de diciembre, indicó el cuidador del lugar, Juan Ramos.

Explicó que durante las últimas semanas el parqueadero llegó a tener más de 100 camiones estacionados en su espacio, los cuales traían a gente al puerto en tours de dos, tres o hasta cinco días, ya que muchos de ellos solo vinieron a pasar las fiestas en la ciudad y de inmediato regresaron.

“Bueno, empezamos con un diciembre a media capacidad, que fue mejorando cuando llegó lo que viene siendo en Navidad, pero en fin de año estuvo un 90 por ciento más o menos la incapacidad de afluencia de autobuses”, dijo Juan Ramos.

”Yo creo que tuvimos unos 100, 110 autobuses; los viajes eran de dos días, tres días, algunos incluso más, pero la verdad que sí estuvo muy concurrido el fin de año, aún más comparado con el año pasado. Sí estuvo más fuerte hoy”.