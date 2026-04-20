Estadio de futbol de Mazatlán seguirá siendo utilizado para eventos artísticos y posible equipo de Expansión: Alcaldesa

A tan solo días para que Mazatlán FC le diga adiós a la Liga MX como franquicia profesional, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que el estadio de futbol no se quedará en desuso tras la partida del club, ya que podría ser usado para eventos artísticos y posible casa de un equipo de Liga de Expansión.

Señaló que desde hace meses el Gobierno del Estado se encuentra trabajando para traer un equipo que juegue de momento en la división de plata del futbol mexicano. Sin embargo, también podrá albergar conciertos, convenciones y eventos ligados al próximo Mundial 2026 de la FIFA.

“Ya lo comentó nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya, que se está buscando tener algún otro equipo de la liga que le llaman Expansión. El Gobernador mencionó que está buscando tener un equipo de Expansión aquí en Mazatlán; entonces, agradecemos su apoyo y ya hemos estado en coordinación con el Estado viendo eventos que se puedan tener en ese predio”, explicó Palacios Domínguez.

“Obviamente vamos a estar en comunicación con el Estado para hacer el mejor uso del inmueble. Por ejemplo, próximamente se tienen eventos artísticos en ese estadio y se puede aprovechar muy bien. Además, ahora que viene el Mundial, tendremos la oportunidad de que México y también se puede usar para esos eventos”.

Sobre la realización de la justa internacional en México, Estados Unidos y Canadá, la Presidenta Municipal reiteró que Mazatlán también se está preparando para recibir a turistas extranjeros durante la justa, con el Parque Ciudades Hermanas como sede del ‘Fan Fest’, en donde habrá pantallas gigantes y paradores fotográficos alusivos al Mundial.

“También comentarles que aquí en Mazatlán, aunque no somos sede, también vamos a tener un destino turístico que será buscando por todas las personas que vengan a disfrutar de nuestro país. Así que los aficionados al futbol puedan venir a Mazatlán en algunos espacios que tengan, o días en que no haya partidos que a ellos les interese ver en las sedes de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, ahora que ya estamos conectados vía aérea”.

“Aquí tendremos también un lugar que ya lo hemos mencionado, será el Parque Ciudades Hermanas, el cual vamos a estar remodelando para que sea la sede donde se pueda llevar a cabo la exhibición en pantallas gigantes de los partidos de la Selección Mexicana”.

Agregó que durante esas fechas (13 de junio) se estará realizando en Ciudades Hermanas un concierto totalmente gratuito en colaboración con Gobierno del Estado; esto con el propósito de vivir una gran fiesta futbolera que pueda atraer a la mayor cantidad de visitantes a la ciudad.