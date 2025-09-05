$!Estamos abiertos al diálogo y a la negociación con el Gobierno del Estado: Alianza de Camiones Urbanos

A la espera de que se lleve a cabo la mesa de diálogo entre organizaciones transportistas por el tema de las nuevas rutas, la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán señaló que están dispuestos a poner de su parte para llegar a un acuerdo y aceptar lo que decrete el Gobierno del Estado.

Efrén Landell, líder de los camioneros, reiteró que su postura se mantiene en buscar acuerdos que beneficien a ambas partes, pues afirman que no están negados a dejar trabajar a su contraparte transportista, sino que debe haber permisos por parte de Gobierno y acuerdos en buenos términos.

“Nosotros estamos en espera de la convocatoria a la mesa de diálogo. Estamos esperando que nos cite el señor Gobernador, que lo más seguro es que nos ponga una mesa de diálogo para poder llegar a un buen acuerdo. Nada más esperamos qué nos convoquen”, explicó Landell Osuna.

“Nosotros estamos abiertos a la negociación; o sea, no estamos negados, ni mucho menos, solamente que tiene que ser con un acuerdo mutuo delante de las autoridades. Entonces, nosotros estamos confiados en que el señor Gobernador nos va a dar el tiempo para reunirnos y que llegamos a buenos términos”.

Indicó que la mesa de diálogo se estará llevando para resolver las cosas entre organizaciones a través de un mediador en próximas fechas; esto para no darle molestias directas al Gobernador y tocar el tema solamente cuando se les brinde un espacio.