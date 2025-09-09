Estamos indignados, preocupados y molestos porque la inseguridad ha provocado estos hechos: Águilas del Pacífico

Un sentimiento de preocupación, indignación y tristeza generó entre los dirigentes de Autotransportes Águilas del Pacífico de Mazatlán, la trágica muerte del joven Sergio Francisco el pasado sábado tras un ataque a balazos contra una de sus unidades. Mientras que buscan la manera de ayudar a la familia.

Ante el lamentable incidente, Juan Zataráin, presidente de las Águilas, expresó su lamento a la familia del joven tras la perdida, así como su angustia contra la inseguridad que vive Sinaloa desde más de un año, pues señala que es increíble hasta donde pueda llegar a ocurrir un hecho como este.

“Estamos bien indignados y preocupados por la situación. Y de hecho es un tema que traemos para Culiacán ahorita, porque en la historia de nosotros como transportistas, en la historia de Águilas y sus 65 años, nunca había sucedido un hecho tan lamentable como este. Y la verdad estamos muy resentidos de que desgraciadamente por la inseguridad que hay ahorita aquí en Sinaloa, nos haya tocado este hecho en el que perdió la vida este niño de tan solo 16 años”, relató Zataráin Velarde.

“Jamás te vas a imaginar que un camión reciba por la parte de atrás con el medallón trasero, dos proyectiles de bala. Y que lamentablemente le pegue a uno de los jovencitos, tal y como le pudo haber pegado a cualquier otro usuario de los que venían en el camión. Inclusive al chófer le pasó una de las dos balas muy cerquita de su cabeza”.

Reiteró que en Águilas del Pacífico siguen comprometidos con la sociedad por brindar un servicio seguro, por lo que tener que vivir una muerte como la de Sergio desde tan cerca, los pone a estudiar la situación para ver cómo y de qué forma pueden ayudar a la familia del muchacho próximamente.

“Sí estamos preocupados por la situación; molestos por el tema que hay de inseguridad y además, comprometidos con la sociedad, comprometidos con los usuarios. Y es que la verdad nosotros lo sentimos mucho, mucho, mucho por la familia que perdió un hijo, que perdió a un hermano, perdió a un primo y que al final nada tiene que ver en estos asuntos”.

“Estamos viendo qué se puede hacer, cómo contamos con el apoyo del Gobierno del Estado para enfrentar esta situación y ayudar a esta familia que lamentablemente pues su hijo ya no regresó a su casa”.

ASEGURADORA NO QUIERE HACERSE CARGO DE LA POLIZA POR LA MUERTE DE SERGIO

De igual modo, Juan Zataráin comentó que la aseguradora con la que trabajan no quiere hacerse cargo de la póliza de seguro y gastos por el incidente del sábado, ya que catalogan el hecho como vandalismo y no como seguro de viajero. Es por eso que seguirán viendo la forma de platicar con el Gobierno del Estado para que los ayude en las gestiones.

“Es un tema que estamos viendo con la aseguradora, y queremos ver que procede ahí, porque el seguro del viajero en caso de un accidente, es decir, si el camión choca, se quema o se voltea, o el pasajero se cae de arriba del camión, el seguro del viajero sí entra en esa instancia. Pero en este caso, el seguro no nos quiere dar trámite, porque se está argumentando que es vandalismo, y como vandalismo no entra, no cubre el seguro del viajero”.

LOS HECHOS

Zataráin comentó que el incidente se generó tras un hecho de tránsito a altura de la avenida Insurgentes, donde el operador de una unidad Hogar del Pescador chocó con un vehículo, y al bajarse para hablar del tema de los seguros, el conductor del carro lo agredió verbalmente y después con un golpe arriba del camión. Sin embargo, el arribo de otro hombre, al parecer armado, obligó al chófer a moverse del lugar.

Indicó que el chofer del transporte pretendía bajar a los pasajeros en la Ley del Mar; sin embargo, estos le dijeron que lo acompañarían en el trayecto para que no se fuera solo. No obstante, cruzando ese tramo se dan cuenta que un motocicleta los iba persiguiendo y soltando disparos, por lo que al llegar al Muralla el chófer decidió bajar a las personas y salirse de la ruta.

Cuenta que al salirse de la ruta, el chófer llega a uno de los patios de resguardo y decide revisar sí en verdad había recibido impactos el vehículo, y es ahí cuando se da cuenta que el joven Sergio Francisco no se había bajado del camión debido a que había recibido el impacto de una bala en la cabeza (él iba hasta atrás), por lo que decide regresar a Plaza Acaya y pedir ayuda de una ambulancia.