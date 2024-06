MAZATLÁN._ La señora Gloria Carrillo Hernández acude a votar desde los años 70, ya ha sido dos veces funcionarias de casilla y en el presente proceso electoral también fue designada para ello, pero por padecer diabetes no aceptó porque son muchas horas que se el dedica a ello y su salud ya no se lo permite, pero desea que por primera vez ahora sí se elija a una mujer como Presidenta de la República.

“Sí quisiéramos que ganara una mujer porque tiene que haber una que gane y quisiéramos que una mujer porque las demás han sido puros hombres, estamos luchando para ver si llega una mujer, ojalá”, añadió Carrillo Hernández tras salir de ejercer su voto en una casilla en el Fraccionamiento Villa Verde.

“Sí, la verdad sí, la verdad sí (le gustaría que una mujer sea Presidenta de la República Mexicana), sí (haría un mejor papel que un hombre) porque ahorita las mujeres son más destapadas y muy sinceras, yo de las que he oído, ya ve que pasan ahí en la tele y eso, las he oído muy sinceras que quieren hacer por Mazatlán, por México, por varias partes y se me hace muy bien”.

Quien llegue haría un mejor trabajo porque por algo ellas se animan a participar en la candidatura, continuó.