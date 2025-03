Están a la orden del día incendios en lotes baldíos: Bomberos

Los incendios en lotes baldíos están a la orden del día, el año pasado se atendieron más de mil de estos incendios y en los primeros tres meses del 2025 ya rebasó los 200, dijo el primer comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles Chávez.

“Los predios baldíos están a la orden del día, el año pasado atendimos más de mil, el 43 por ciento de las emergencias que atendimos el año pasado fueron incendios en baldíos”, dijo Robles Chávez en entrevista.

“Ahorita ya rebasó los 200 en estos tres meses, al día estamos atendiendo 8, 10 emergencias de lotes baldíos, a veces disminuyen un poquito, son 4, 5, pero el tope son 8, 10 emergencias de incendios de lotes baldíos”.

Precisó que son varios factores los que generan este tipo de incendios, el primero es que el dueño del predio no pone atención, no lo limpia, no lo cerca y eso hace que la gente lo agarre como tiradero de basura.

“Dos, el factor más importante es la falta de consciencia de la ciudadanía en no prender basura a la orilla de los baldíos, una vez que prenden la basura se les sale de control y tenemos problemas con los incendios de esos lotes baldíos”, continuó en entrevista.

“Y muchas personas que se dedican a conseguir metales como el cobre y eso queman muchas llantas alrededor de los baldíos, eso incrementa también, son varios factores los que están involucrados, ahorita estamos por verlo con Ecología, ver el censo de los incendios de baldíos más recurrentes, pero al final de cuentas es un trabajo muy extenso el que se tiene que hacer para localizar quién es el dueño, para ubicar cuáles son todos los predios”.