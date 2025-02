“Pues mira, siempre hemos tenido apoyo. No me puedo quejar porque siempre hemos tenido el apoyo que solicitamos. Por ejemplo, hoy nos están ayudando las lanchas de la CROM, que es el profesor Ernesto Ruelas, que es un ambientalista que nos ayuda siempre y nos consigue estos apoyos.

NO HABÍA LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA RESCATAR AL LOBO MARINO HERIDO

Acerca del caso del lobo marino que se encontraba mal herido en un roca en el mar, del cual MazConCiencia hizo un llamado de auxilio para rescatarlo, Sofía Trejo señaló que ante la falta de herramientas y condiciones para un rescaste, el lobito lamentablemente terminó por fallecer en el lugar.

“Sí, de verdad que fue una pena. A mí me explicaban los expertos, porque yo no soy experta. Era un lobo que ya tenía varios días ahí, que estaba deshidratado, que tenía un daño importante en la mandíbula y que probablemente ya no iba a sobrevivir.

“Yo lo que pedía es que se hiciera algo por él para que no sufriera tanto tiempo ahí, pero no se dieron las condiciones. Había manejo de fauna silvestre, se tiene que ser cuidadoso y por personas expertas. Había otro lobo marino macho ahí, entonces no permitió acercarse y bueno, y pues el lobito tuvo que fallecer, así es. Nos apena no poder hacer algo por esto, pero no teníamos las herramientas también, así que fue difícil actuar”.