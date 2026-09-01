Están en Mazatlán de manera permanente 6 mil elementos de seguridad: Alcaldesa

Aunque ya terminó el periodo vacacional de verano el domingo 30 de agosto, en Mazatlán se tienen 6 mil elementos militares de manera permanente brindando seguridad, dio a conocer la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“Hasta ahorita los que son 6 mil (de) Defensa, todos están aquí, no (no se van a ir tras concluir el periodo vacacional), están aquí, todos están aquí, están permanentemente”, añadió Osuna Zavala en entrevista el lunes.

Aunque de julio a la fecha se reforzó la vigilancia en el municipio de Mazatlán al intensificarse la crisis de violencia en este Municipio, en los últimos días elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina ha instalado retenes en distintas avenidas y calles de la ciudad, donde también realizan patrullajes en vehículos y a pie.

Pero fue el lunes 31 de agosto cuando se notó mayor despliegue de dichos retenes en las principales vialidades de Mazatlán como las avenidas Ejército Mexicano, Carretera Internacional al Norte, Gabriel Leyva y Prados del Sol, entre otras, para inhibir la comisión de hechos delictivos en este puerto.

En julio se registraron cerca de 36 personas asesinadas en este municipio, lo que ya lo perfilaba como el mes más violento en lo que va del año en Mazatlán, pues los meses anteriores la cifra de homicidios dolosos eran de entre cinco a nueve por mes.

Sin embargo, agosto cerró en Mazatlán con 12 feminicidios y 61 homicidios dolosos, lo que lo convierte en el mes con más hechos violentos en lo que va del año en este municipio.

Mazatlán fue el municipio donde se registraron más feminicidios en todo Sinaloa durante agosto con 12 casos, seguido de Escuinapa con cinco y Culiacán con cuatro, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa del 1 al 30 de agosto y estadísticas de este diario.

En el caso de homicidios dolosos en el mes que acaba de concluir Mazatlán cerró con 61, dos al día en promedio, seguido de Culiacán con 44 y Escuinapa con siete.

En su reciente visita el domingo pasado a Mazatlán, la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, manifestó que el compromiso que hace es pacificar al sur y a toda la entidad y próximamente presentará un Plan de Seguridad y Gobernanza.

También dio a conocer que en la entidad se tiene un despliegue de cerca de 15 mil elementos de instituciones de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

Desde el 9 de septiembre del 2024 se incrementó la violencia en la entidad por la lucha entre facciones del cártel de Sinaloa y en los últimos meses se ha intensificado en el sur del Estado, de julio a la fecha en Mazatlán.