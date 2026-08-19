Están investigaciones abiertas por fraudes en contra de empresario inmobiliario mazatleco detenido en EU: Vicefiscal

En Mazatlán se tienen investigaciones abiertas por fraudes donde aparece como presunto responsable el empresario mazatleco detenido recientemente en Estados Unidos, confirmó el vicefiscal en el sur del estado, Isaac Aguayo Roacho.

Agregó que en el caso de la Fiscalía de la Ciudad de México tiene una carpeta de investigación en contra de dicha persona como probable responsable de tentativa de feminicidio.

“Nosotros tenemos investigaciones abiertas por fraudes, fraudes relacionados con inmuebles, estamos en vías de generar las gestiones procesales correspondientes para lograr imputarle, pero todavía no se llevan las audiencias iniciales”, continuó el vicefiscal.

Como se dio a conocer públicamente en su momento a través de la difusión de videos, el empresario inmobiliario originario de Mazatlán, Jorge Octavio “N” el pasado 29 de junio agredió de manera verbal y física a la recepcionista de un hotel ubicado en la Ciudad de México.

Por ello la Fiscalía de la Ciudad de México lo investiga como presunto responsable de tentativa de feminicidio.

El pasado 12 de agosto se informó de su detención por parte de autoridades migratorias y de la Guardia Costera de Estados Unidos en San Diego, California, cuando pretendía ingresar de manera ilegal a ese país y se espera la realización de los procedimientos legales correspondientes para ser enviado a México para afrontar los delitos de los que se le acusa en este país.