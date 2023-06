“Invitar a guardar cierto orden y a pedir precisamente por toda las necesidades, tanto espirituales, como materiales, porque lo necesitamos, por estas circunstancias que estamos viviendo tan atroces digamos, tantos desaparecidos, tantos ajusticiados, tantas cosas tan negativas”.

“Que no se olviden de elevar su oración, por todas esas personas, que sufren la desaparición de sus seres queridos, eso es lo que promovemos y los invitamos siempre y en la procesión, a guardar ese orden y siempre ese fervor llevarlo con fe en honor a San Juan”.

El baño de San Juan es una tradición que muchos pueblos celebran y que más que una representación en sí, sirve para recordar el propio bautismo.

“El baño de San Juan no es que sea una representación, sino una tradición digamos, por San Juan que bautizaba en el Río Jordán, entonces pues eso es un modo digámoslo así, de recordar nuestro propio bautismo”.

El padre señaló que el festejo del “Baño de San Juan” es para seguir la tradición de sus antepasados, principalmente en la religiosidad popular, en donde todo el pueblo se une para realizar ciertas actividades.

“Todo el pueblo ya desde la mañana ya con las Mañanitas, con cohetes, con eso hacemos una procesión por todo el pueblo con la imagen de San Juan, el pueblo acude y de ahí nos vamos al río, a lo que ellos dicen, a bañar a San Juan”, comentó.

“A las 5 de la mañana se cantan las Mañanitas y si es posible se celebra la Santa Misa y luego ya salimos a la procesión, con la banda, con cohetes, como acostumbran año tras año”, agregó.

Después de esto dan inicio las actividades religiosas, como los bautismos programados a las 10:00 horas, la Santa Misa impartida por el Señor Obispo, Mario Espinosa Contreras, donde aparte de celebrar la Eucaristía, también habrá Confirmaciones y Primeras Comuniones a las 12:00 horas, y por la tarde, a las 17:00 horas, la celebración de la Santa Misa y luego los fuegos pirotécnicos.

“De las confirmaciones más o menos alrededor de 50 niños y niñas, de las Primeras Comuniones pues no tenemos porque siempre buscan otras fechas también, en Navidad, en Año Nuevo, el 10 de mayo”, expresó el padre a pregunta expresa sobre el estimado de personas que recibirán los sacramentos el próximo sábado.

Este año la iglesia se limitó a la celebración en lo religioso, ya que el Párroco no se ha encontrado bien de salud y no se organizaron actividades extras al programa.

El sacerdote mencionó, que desde hace 28 años que él llegó a esta Parroquia, año tras año se ha encargado de realizar esta tradicional celebración, tratando siempre de orientarla de una manera más religiosa.

Ni siquiera la pandemia por el Covid-19 logró entorpecer la celebración del santo, contó el padre, solo se apegaron a los protocolos y el baño se le dio fuera de la iglesia en presencia de los feligreses.

“Seguimos igual, con el Cubre Bocas se llevó a cabo, pero no es muy fácil porque muchos no acostumbraban también a ponérselo, pero si no dejamos los años de la pandemia de hacer las fiestas tradicionales”.

Este día también se saca la imagen de San Juan niño y son los niños quienes lo llevan al río y lo bañan, fomentando que desde pequeños vivan estas festividades religiosas propias de su comunidad.

En cuanto a la tradición que marca que las primeras lluvias normalmente caen el día de San Juan, el padre Helado manifestó que sin duda esperan con ansias que se cumpla, pues el agua es muy necesaria en la zona.

Recuerde

Actividades del Día de San Juan, en Villa Unión

05:00 horas

Mañanitas

Santa Misa

Procesión rumbo al río (Baño de San Juan Bautista)

10:00 horas

Bautizos

12:00 horas

Santa Misa (impartida por el Señor Obispo Mario Espinosa Contreras)

Confirmaciones

Primeras Comuniones

17:00 horas

Santa Misa (impartida por el Padre José Heladio Rosales Manzanares)

*Pirotecnia (al final de la misa)