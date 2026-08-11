Están listos para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 en Mazatlán, Concordia y San Ignacio: Rendón Gómez

Están listos para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 en los municipios de Mazatlán, Concordia y San Ignacio y hasta el momento no se tiene reporte de alguna escuela vandalizada, solamente dos de ellas resultaron afectadas por las lluvias, manifestó el Jefe de los Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, José Juan Rendón Gómez.

“Por lo pronto no tenemos datos de ninguna escuela que haya sido vandalizada, los maestros hasta el 24 se presentan a los cursos intensivos, ahí vamos a tener datos más precisos”, añadió.

“Pero por lo pronto no tenemos escuelas dañadas, salvo la Federal 6, creo que le tumbaron la barda a la entrada, en el acceso, nada más un auto creo que chocó ahí la semana pasada pero fue afuera”.

También dio a conocer que previamente se organizan los comités de padres de familia y maestros para hacer limpieza en los planteles educativos para que estén en mejores condiciones y sobre todo verificar que todo funcione bien para recibir a las y los niños de preescolar, primaria y secundaria de los tres municipios en mención.

“En este ciclo escolar el promedio que tenemos es de 87 mil a 90 mil alumnos en los tres municipios, Mazatlán, Concordia y San Ignacio, de los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria”, precisó

También dijo que se tiene el compromiso de que antes de que inicie el ciclo escolar los militares que se encuentran alojados en planteles educativos y que vinieron en apoyo a las tareas de seguridad en Mazatlán, se retiren a otros lugares.

Precisó que el compromiso del personal militar que se encuentra actualmente en algunas escuelas como la Secundaria General 2 es darle mantenimiento y reparación de esos centros educativos.

La Secundaria General 2 se inundó un poco y el personal castrense que ahí se encuentra se encargó de limpiar el plantel.

“Afortunadamente tenemos al 100 por ciento las condiciones en este momento de reiniciar el ciclo escolar en las mejores condiciones en los planteles educativos”, sostuvo.

“El 31 de agosto es el inicio del ciclo escolar ya con todos los niños, los maestros regresan el 24 a capacitación”.

Informó que por las lluvias dos planteles tuvieron problemas de inundaciones, pero no fue algo grave, en un preescolar un árbol cayó en una barda, pero ya fue atendido el tema y en otro plantel de primaria.