Están trabajando los tres niveles de Gobierno en proteger a Mazatlán: Alcaldesa

Ante el incremento de homicidios en julio y agosto en Mazatlán, en el que han sido asesinadas cerca de 70 personas en esos dos meses, la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala, manifestó que los tres niveles de gobierno están trabajando para proteger al Municipio.

“Yo lo que le puedo comentar es que nosotros todos los días en la Mesa de Seguridad estamos viendo cuáles son las estrategias y cómo constreñir esa parte, pero sí estamos trabajando junto con los otros dos niveles en esa parte de estar protegiendo a Mazatlán”, añadió en entrevista.

“Y sí se está protegiendo, tanto así que ellos tienen estrategias que han sido muy efectivas”.

El pasado martes dijo que solicitará al Vicefiscal en la zona sur del estado cifras de los homicidios dolosos registrados en Mazatlán para conocerlos ella directamente.

El Vicefiscal en el sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, manifestó en entrevista que de enero a junio del presente año se registraban de cinco a nueve homicidios dolosos por mes en Mazatlán, pero en julio se incrementó a cerca de 30 y en lo que va de agosto ya van aproximadamente 40 personas asesinadas en este municipio.

“El Vicefiscal les comentó ayer que él tiene carpetas de investigación y son los datos que él da y son los datos que él solamente da porque yo no soy, yo soy la parte municipal y yo doy los datos del Municipio”, dijo Osuna Zavala.