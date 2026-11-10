Estará Air Canadá aumentando flujos de visitas a Mazatlán: Alcaldesa

El anuncio del vuelo de la aerolínea Air Canada que conectará a este puerto con Vancouver estará aumentando el flujo de visitas a Mazatlán, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Estamos muy contentos con la noticia, es una de las grandes aerolíneas de banderas del mundo, estará aumentando flujos de visita a Mazatlán desde Vancouver, esto es una muestra más de la confianza de nuestro destino para el turismo y la inversión”, agregó Palacios Domínguez.

“La ruta Vancouver - Mazatlán comienza el 13 de diciembre y tendrá dos frecuencias semanales que son los martes y viernes hasta el 9 de abril del 2027”.

Precisó que cada aeronave cuenta con una capacidad de 137 pasajeros.

Fue el lunes 9 del presente mes cuando se dio a conocer en conferencia de prensa la próxima operación de la Air Canadá a Mazatlán con un vuelo a Vancouver, en dicho país de Norteamérica, el cual será los martes y viernes de esa fecha hasta el 9 de abril del próximo año.

Se invitó a los mazatlecos y sinaloenses a aprovechar también este vuelo para visitar Vancouver, Canadá y la aerolínea también tiene conexiones con diferentes países del mundo.