Estará Gobierno de Mazatlán muy atento de la salud de pulmonero herido la tarde del martes : Alcaldesa

El Gobierno de Mazatlán, dentro de sus competencias, estará muy atento de la salud del pulmonero atacado a balazos la tarde del pasado martes al parecer al resistirse a ser asaltado, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Decirles que ya se encuentran las autoridades correspondientes haciendo las investigaciones correspondientes de acuerdo al caso, hemos estado muy pendientes de la salud del pulmonero, en cuanto sucedieron los hechos inmediatamente los cuerpos de auxilio llegaron, lo trasladaron primero al Hospitalito para su valoración y posteriormente está ahorita en el hospital”, añadió Palacios Domínguez.

“Hemos estado muy pendientes de su evolución y está Carlos Meztianec atento en estos momentos a la evolución de su salud, entonces vamos a estar, dentro de las competencias del Gobierno Municipal, muy atentos de la salud de este pulmonero que lamentablemente sufrió este atentado y vamos a estar con él para que salga de este problema”.

En entrevista con personal de medios de comunicación este miércoles dijo que presuntamente la agresión se derivó de un intento de asalto contra el conductor del transporte público, pero sería la Fiscalía General del Estado quien daría a conocer los detalles de quién se trató para dar con los culpables y sancionarlos.

Mientras que del asesinato a balazos en contra del elemento adscrito al Grupo Jaguar de la Policía Preventiva Municipal, Néstor Silvino “N”, de 35 años, cuando realizaba patrullajes a bordo de una motocicleta oficial en la calle Bahía Kino, de la Colonia Ampliación Flores Magón, también dijo que será la FGE la encargada de dar la información sobre, los hechos contra este policía administrativo.

“Decirles que estamos muy pendientes de las investigaciones y corresponde a la Fiscalía del Estado en este caso hacer las investigaciones pertinentes, y bueno, nuestra solidaridad y nuestro pésame para la familia de este policía”, expresó la Presidenta Municipal.

También informó que será este jueves 29 de enero cuando se dará a conocer públicamente el Plan Operativo de Seguridad del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

“Los tres niveles de gobierno estamos trabajando en conjunto para que esta fiesta se lleve con tranquilidad, recordemos que el año pasado el Carnaval tuvo saldo blanco y este año estamos preparados y listos y se han hecho muchas reuniones previas, una de ellas todavía ayer en Culiacán para poderles presentar este Operativo Logístico y de Seguridad y el número de elementos con los que vamos a contar”, añadió Palacios Domínguez.