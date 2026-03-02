Este 3 de marzo inicia la veda del camarón en el Pacífico mexicano

Este 3 de marzo inicia la veda del camarón y la flota pesquera de Mazatlán sigue con las capturas hasta el último minuto, después de que les rechazaran la petición de una prórroga para continuar con la actividad hasta el 31 de marzo.

Representantes del sector pesquero advirtieron que con el inicio de la veda, se va a generar un desempleo de casi 2 mil pescadores de la flota de altamar de Mazatlán.

Ante el rechazo de Conapesca a la prórroga solicitada para cerrar la temporada de capturas hasta el 31 de marzo, los pescadores calificaron nuevamente otro periodo de capturas como de las peores de la última década para la flota pesquera de altamar.

Mientras tanto, en el Parque Industrial Pesquero “Alfredo Bonfil”, ya se observa el desempleo anticipado entre los que se embarcan, los soldadores, proveedores y tenderos, porque algunos ni tres viajes de pesca, de cinco que venían haciendo anteriormente, pudieron realizar esta temporada de capturas 2025-2026.

Los motivos fue el poco tiempo que les dieron para pescar y las malas condiciones con que tuvieron que operar los menos de 230 barcos de una flota total de 500, que apenas pudieron salir vía la pesca y que encima tuvieron que regresar algunos descompuestos incrementando la falta de operatividad, señalaron patrones de barcos que ya no tuvieron el soporte financiero para repararlo y hacer el último estirón, dónde según la experiencia, es en marzo cuando el camarón tiene el tamaño ideal para recuperar inversión.

Apenas el lunes les avisaron que fue rechazada la solicitud enviada por los integrantes de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola a la Dirección General de Pesquerías de la Conapesca referente a la modificación del Acuerdo publicado el 18 de septiembre de 2025 para que la fecha de inicio de la veda de camarón del litoral del Océano Pacífico se recorra del 3 de marzo al 25 de marzo del presente año.

En la explicación oficial se señala que conforme a la normativa aplicable, todo establecimiento o en su caso modificación de fechas tanto de inicio como de conclusión de veda requiere de la opinión positiva del Instituto Mexicano de Pesca y Acuacultura Sustentables.

“Y en este caso se mantiene la fecha 3 de marzo para el inicio de la veda con objeto de proteger a las hembras desovantes de las diferentes especies que se distribuyen en el litoral del Pacífico, incluyendo el Golfo de California”.

La respuesta de Conapesca citó el estudio presentado en reunión pasada de noviembre de 2025, por el IMIPAS a los productores pesqueros del País.

Así que a partir de este martes 3 de marzo tendrán que volver la totalidad de los barcos camaroneros que se quedaron hasta el último minuto de la media noche pescando para dar por concluida la temporada de capturas 2025-2026.

A partir de los primeros minutos del martes 3 de marzo iniciará la veda de camarón en el Océano Pacífico, es decir ya no se podrá pescar para su comercialización, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La veda de camarón es un periodo establecido por la Conapesca en México y el IMIPAS en el que se prohíbe la captura, comercialización y transporte de diversas especies de camarón.

Su objetivo principal es proteger los ciclos de reproducción, crecimiento y reclutamiento del crustáceo, garantizando la sostenibilidad de la especie y permitiendo que alcancen tallas de mayor valor comercial.

Ante esto la autoridad pidió a los pescadores y sector productivo que respeten esta disposición durante el periodo de veda.