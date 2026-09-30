Mazatlán
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Este 30 de septiembre es el último día para aprovechar el 100% de descuento en multas y recargos del predial

La ciudadanía aún puede ponerse al corriente y aprovechar esta promoción antes de que concluya el plazo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/09/2026 13:19
30/09/2026 13:19

MAZATLÁN._ Este 30 de septiembre es el último día para aprovechar el 100 por ciento de descuento en multas y recargos del impuesto predial, beneficio disponible para las y los contribuyentes de Mazatlán.

A través de un comunicado se informó que esta promoción representa una oportunidad para regularizar la situación del predial y realizar el pago correspondiente sin cubrir multas ni recargos acumulados, por lo que se invita a no dejar pasar el último día del beneficio.

Las personas interesadas pueden acudir a las oficinas de Recaudación ubicadas en Palacio Municipal, donde podrán realizar su trámite y aprovechar el descuento vigente.

También puedes realizar tu pago en línea a través del portal oficial: servicios.mazatlan.gob.mx/predial/⁠.

El beneficio estará disponible únicamente hasta este 30 de septiembre.

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