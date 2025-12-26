$!’Este año marcamos un precedente de que el maltrato no va a quedar impune en Mazatlán’: regidora Mylai Quintero

Como un año de aprendizaje, acciones y cercanía con la gente, calificó la regidora Mylai Quintero Beltrán al trabajo hecho por la Comisión de Bienestar y Protección Animal de Mazatlán durante el 2025, donde principalmente se buscó hacer frente al maltrato animal, con consecuencias estrictas para quien hiciera daño contra mascotas y callejeros.

Reiteró su compromiso con las verdaderas causas sociales y en particular con la protección animal, comisión que preside.

Destaca casos como los rescates de perros en Venustiano Carranza y Misiones, donde en el último, el responsable de golpear al can fue puesto a jurisdicción de las autoridades por sus actos.

“Estuvimos trabajando muy de cerca con los más de 50 rescatistas que estuvieron ahí. Hemos estado muy de la mano y muy de cerca en rescates que se encontraban de perritos en situación de abandono, de maltrato, incluyendo casos muy en particular como el de Venustiano Carranza y el de Misiones, donde una persona de una manera casi canibalista, casi mataba a un perrito, fuimos al rescate y pusimos precedente de que esto no se va a quedar impugne”, indicó Quintero Beltrán.

”Tocamos bien la puerta, alzamos la voz e hicimos que la Presidenta y las autoridades nos escucharan y marcamos precedentes en el sentido de que esta persona fuera detenida; porque tú sabes que esas personas inician con el maltrato animal y después puede seguir un ser humano. También fuimos al rescate de animalitos como gatitos, en lo que fue en Los Mangos II; ahí había mucho maltrato”.

Compartió que durante este año han llegado a recibir hasta 10 denuncias por maltrato al día, lo cual habla de cómo Mazatlán pasa por un grave problema de falta de concientización de derechos animales.

Sin embargo, también ha crecido la intención de la gente por querer ayudar de varias maneras a estas mascotas desamparadas.

”Fortalecimos más que nada la cultura de la denuncia, la denuncia responsable; trabajando, como te digo, muy de la mano con las asociaciones civiles, las rescatistas y la ciudadanía, más que nada para garantizar los resultados y darle seguimiento. Hoy ya contamos con amigos de Protección Civil, el juez de lo cívico, que también han estado trabajando y auxiliándonos en este tipo de casos”.