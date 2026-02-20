Este fin de semana habrá en Sinaloa jornada de vacunación masiva contra el sarampión

En busca de redoblar esfuerzos para que todos los ciudadanos completen sus esquemas de vacunación, el IMSS volverá a implementar macrocentros para una nueva jornada intensiva de vacunación contra el sarampión este sábado 21 y domingo 22 de febrero en todo el País, informó el director Zoé Robledo.

Tal y como se venía realizando desde la semana pasada previo al Carnaval, Mazatlán seguirá formando parte de las jornadas intensivas de vacunación que tienen como objetivo evitar la propagación de casos de sarampión.

En esta ocasión el macrocentro en Mazatlán tendrá lugar en la Biblioteca Central de la UAS, con un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Asimismo, en Villa Unión también se estarán instalando varios de estos módulos de vacunación, destacando el Mercado Municipal Cuauhtémoc, Coppel Infante, Cobaes39, la parada de camión a un costado de Farmacia Moderna, el Kiosco a un costado de Bomberos y la Iglesia de El Walamo. Todos éstos en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que Sinaloa se encuentra entre los 11 estados prioritarios a vacunar debido a la presencia de más casos en jóvenes y adultos; por lo que será importante llevar la vacuna a personas de 13 a 49 años que no tengan o que necesiten un refuerzo.

Zoé Robledo señaló que este fin de semana se estará realizando un operativo nacional con más de 11 mil servidores públicos, entre personal médico, de enfermería, operativo y administrativo para garantizar que nadie se quede sin su vacuna.

Para ello, informó que las dosis se aplicarán en todas las instalaciones del IMSS: hospitales, Unidades de Medicina, Centros Familiares, entre otros.

Indicó que en todo el País, la prioridad son niñas y niños de 6 meses a 12 años que no hayan recibido la vacuna o que tengan pendiente la dosis de refuerzo, por lo que se recomienda revisar y llevar la Cartilla Nacional de Vacunación.

La vacuna contra el sarampión es universal, gratuita y segura; mientras que se podrá aplicar tanto a derechohabientes como a personas sin seguridad social.

En tanto, también se estará aplicando la vacuna contra el Covid, neumococo e influenza.