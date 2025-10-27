Este fin de semana las escuelas de educación básica tendrán puente

Aunque la Secretaría de Educación Pública anuncia que sí habrá puente por el Día de Muertos 2025, se refiere a la suspensión de clases del viernes 31 de octubre por la realización del Consejo Técnico Escolar.

Este año no se recorrerá al lunes el puente del 2 de noviembre para la suspensión de clases acostumbrada, de acuerdo al calendario escolar 2025 a 2026 de la SEP.

En un comunicado se señala que en todo el ciclo escolar se consideran 17 días de suspensión de clases, distribuidos entre feriados oficiales, sesiones de Consejo Técnico Escolar y jornadas administrativas.

Así que la SEP suspenderá clases solo este viernes 31 de octubre -fecha en que se celebra Halloween- debido a la realización del Consejo Técnico Escolar.

Esta fecha coincide con el 1 y 2 de noviembre y se convierte en una especie de puente de Día de Muertos adelantado para los alumnos de nivel básico, desde preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el boletín de la SEP, los siguientes días son feriados oficiales a nivel nacional, lo que significa que no habrá clases en preescolar, primaria ni secundaria:

El lunes 17 de noviembre de 2025 por la celebración de la Revolución Mexicana. (No hay bancos y es festivo oficial).

El Lunes 2 de febrero de 2026 por la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana, tampoco hay bancos y es festivo oficial.

El lunes 16 de marzo de 2026 se celebra el Natalicio de Benito Juárez. (No hay bancos y es festivo oficial)

Mientras que en mayo, el viernes 1 de mayo de 2026 por el Día del Trabajo y el Martes 5 de mayo de 2026 que se recuerda la Batalla de Puebla y el 15 de mayo por el festejo del Día del Maestro.

La mayoría de estos días están respaldados también por la Ley Federal del Trabajo, por lo que aplican no solo en el ámbito escolar, sino también en el laboral.

Los mega puentes escolares son de los más esperados por estudiantes y familias, ya que extienden los fines de semana con un día extra de descanso.

El próximo que se espera es el del viernes 14 al lunes 17 de noviembre de 2025 y es un periodo completo por descarga administrativa y la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Además, está el del viernes 30 de enero al 2 de febrero del 2026, será el puente completo por Consejo Técnico y la conmemoración de la Constitución.

Y también del viernes 13 al lunes 16 de marzo de 2026, está programado el puente por descarga administrativa y el natalicio de Benito Juárez.

En total, el ciclo escolar contempla al menos tres fines de semana largos para alumnos.

Más las vacaciones de invierno y Semana Santa 2026.