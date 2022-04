$!Este fin de semana Mazatlán está al 70% de ocupación

También invitó a la gente a no caer en los excesos de confianza pues todavía estamos en pandemia del Covid-19, con semáforo verde en Sinaloa, por lo que deben seguir usando el cubrebocas, atender todas las indicaciones que han dado las autoridades sanitarias en cuanto a los protocolos de prevención, para que al final no haya situaciones que se no quiere que sucedan.

“Lo importante es que la gente venga a disfrutar del destino, pero al final de cuentas también es importante ser autorresponsables en los temas de la salud”, continuó el dirigente hotelero.