$!Este jueves inicia la construcción del puente elevado en crucero de Plaza Acaya; reducirán circulación vial

MAZATLÁN._ Tome sus precauciones. Mañana jueves 14 de agosto inician de los trabajos de construcción del puente vehicular en el crucero de la Plaza Acaya, en carretera Internacional al norte y Libramiento Pérez Escobosa.
Debido a esto habrá reducción a la circulación en los carriles tanto sur como norte frente al centro comercial, informó en un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Mario Ernesto Cruz Hernández, Subdirector de Tránsito Municipal, detalló que la reducción a la circulación iniciará con dirección de sur a norte a partir del retorno situado frente al mercado de abastos y los campos del Muralla, mientras que, con dirección de norte a sur, empezará frente al acceso de Plaza Acaya hasta el regreso antes mencionado.
El Subdirector de Tránsito Municipal señaló que la reducción vial está programada a las 19.00 horas del jueves 14 de agosto, por lo que se hace el llamado a los conductores a tomar medidas precautorias necesarias con el fin de evitar algún tipo de accidente, incluso de ser necesario, tomar vías alternas en el caso de vehículos pequeños, por Libramiento 3, para continuar por avenida Santa Rosa e incorporarse a la arteria vial que mejor convenga su movilidad para su destino.
Conforme vaya avanzando la construcción del puente vial, se darán a conocer los cambios y restricciones a la circulación, a fin de evitar congestionamiento y/o accidentes, y reiterar el llamado importante para estar atentos a las recomendaciones.