Este martes comienzan a otorgarse los permisos de trabajo para los músicos de Mazatlán en Carnaval

La comunidad mazatleca de músicos, así como los intérpretes foráneos, tendrán la oportunidad de solicitar su permiso de trabajo para la fiesta del Carnaval Internacional de Mazatlán a partir de este martes 3 y hasta el día 13 de febrero, informó el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Fernando Arballo Quintero.

Explicó que en esta edición del Carnaval esperan contar con alrededor de 400 músicos autorizados para laborar en las zonas turísticas del puerto, mismos que deberán pagar su cuota de 200 y 400 pesos para locales y foráneos respectivamente.

Mientras que los permisos para comerciantes ya superan los 300 otorgados.

“Actualmente van 350 permisos de comerciantes, en su mayoría son permisos de comida, muy poco lo que son venta de artículos de Carnaval. En el tema de los permisos de las bandas, esos se darán del 3 al 13 de febrero y esperamos unos 400 músicos que vengan a sacar gafete”, dijo Arballo Quintero.

“El año pasado fue el precio de 400 pesos para el foráneo y 200 pesos al local, ya que el tema fue porque hay que apoyar al local en ese sentido. Este año nos están pidiendo a ver si los apoyamos por reducir el costo y es algo que ya lo platicaremos con la Alcaldesa”.

Sobre los requisitos que necesitan los músicos locales para obtener su permiso, indicó que todo se hace por medio de su papelería básica, así como a través de un registro con el Sindicato de Músicos de Mazatlán, quien generalmente ya tiene anotados a los solicitantes.

“Es un gafete el que nosotros les damos. En sí ellos están registrados en el Sindicato de los Músicos; entonces se acercan con nosotros, se les pide la fotografía, la fecha, el año de nacimiento, hacen el pago y queda listo para trabajar en lo que son las fechas del Carnaval”.

Entre tanto, el Oficial Mayor agregó que durante el mes de enero se otorgaron más de 90 permisos de trabajo en Mazatlán, destacando licencias para salones en los que se realizan fiestas como bodas, bautizos y otros eventos nocturnos, los cuales han sido constantes este mes.

Alistan operativo por Día de San Valentín

Fernando Arballo Quintero mencionó que también estarán realizando un operativo para inspeccionar a todos los vendedores que ofrezcan artículos relacionados al Día de San Valentín, el cual se atraviesa en medio del Carnaval de este año.

Indicó que todos deben portar su permiso de trabajo y no invadir espacios en la calle.

”Siempre se han regulado (esos vendedores); se hace un operativo con lo que es la Dirección de Comercio, que es ir a los tianguis, ir al malecón y revisar que tengan sus permisos en forma. Ellos pagan su permiso anual y es lo único que revisamos nosotros. En dado caso que lo detectamos, pues ya se da un aviso, porque nunca se les multa de primera vez”.